"Лидс" забил спорный гол "Астон Вилле". И Бьелса попросил игроков пропустить ответный мяч

Сегодня, 28 апреля, "Лидс" и "Астон Вилла" закончили результативной ничьей (1:1) в рамках 45-го тура Чемпионшипа.

Счет был открыт игроком хозяев Матеушем Клихом на 72-й минуте. В этот момент, на поле лежал один из футболистов "Астон Виллы" из-за того, что получил повреждение. По правилам "Лидс" должен был остановить атаку, однако они этого не сделали.

The most controversial goal of the season, bar NONE!



Leeds United score whilst Aston Villa's Jonathan Kodjia is down injured 

A mass brawl kicks off!

Anwar El Ghazi gets sent off pic.twitter.com/BHbLhr2uGb