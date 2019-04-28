"Лидс" забил спорный гол "Астон Вилле". И Бьелса попросил игроков пропустить ответный мяч

Теги астон виллалидс юнайтед

"Лидс" забил спорный гол "Астон Вилле". И Бьелса попросил игроков пропустить ответный мяч

Сегодня, 28 апреля, "Лидс" и "Астон Вилла" закончили результативной ничьей (1:1) в рамках 45-го тура Чемпионшипа. 

Счет был открыт игроком хозяев Матеушем Клихом на 72-й минуте. В этот момент, на поле лежал один из футболистов "Астон Виллы" из-за того, что получил повреждение. По правилам "Лидс" должен был остановить атаку, однако они этого не сделали.

Из-за случившегося между игроками обеих команд началась потасовка, в результате которой был удален нападающий "Астон Виллы" Анвар Эль-Гази.

После этого главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса сказал своим игрокам дать команде соперника свободно забить гол.

Из-за того, что "Лидс" так и не сумел выйти вперед, команда потеряла возможность выйти в АПЛ.

Не пропустите: "Лестер" разгромил "Арсенал" благодаря голам Варди| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Неймара могут отстранить как минимум на пять матчей за удар фаната

Неймара могут отстранить как минимум на пять матчей за удар фаната

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 36 91
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 35 89
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 36 70
4 Челси Челси 35 67
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 36 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 35 64
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 36 54
8 Лестер Сити Лестер Сити 36 51
9 Эвертон Эвертон 36 50
10 Уотфорд Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 36 46
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 36 42
14 Борнмут Борнмут 36 42
15 Бернли Бернли 35 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 36 38
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 36 35
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 36 31
19 Фулхэм Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 36 14
Полная таблица

топ-5 тегов