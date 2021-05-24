Лига 1: "Лилль" стал чемпионом, "Монако" Головина попало в ЛЧ и другие итоги сезона

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Лига 1: "Лилль" стал чемпионом, "Монако" Головина попало в ЛЧ и другие итоги сезона

Завершился чемпионат Франции сезона 2020/21.

Чемпионом страны сенсационно стал "Лилль", который в последний раз брал титул 10 лет назад.

Второе место занял ПСЖ, третье - "Монако", цвета которого защищает российский полузащитник Александр Головин. Эти команды сыграют в Лиге Чемпионов.

В зоне Лиги Европы финишировали "Лион" и "Марсель", а в Лиге Конференций выступит "Ренн".

Попрощались с высшим дивизионом "Ним" и "Дижон". "Нант" в стыковых матчах с "Тулузой" попытается сохранить прописку.

Не пропустите: "Лилль" и ПСЖ победили, "Монако" сыграл вничью, "Лион" потерпел поражение и другие результаты 38-го тура Лиги 1. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
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