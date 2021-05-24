Лига 1: "Лилль" стал чемпионом, "Монако" Головина попало в ЛЧ и другие итоги сезона

Завершился чемпионат Франции сезона 2020/21.

Чемпионом страны сенсационно стал "Лилль", который в последний раз брал титул 10 лет назад.

Второе место занял ПСЖ, третье - "Монако", цвета которого защищает российский полузащитник Александр Головин. Эти команды сыграют в Лиге Чемпионов.

В зоне Лиги Европы финишировали "Лион" и "Марсель", а в Лиге Конференций выступит "Ренн".

Попрощались с высшим дивизионом "Ним" и "Дижон". "Нант" в стыковых матчах с "Тулузой" попытается сохранить прописку.

Не пропустите: "Лилль" и ПСЖ победили, "Монако" сыграл вничью, "Лион" потерпел поражение и другие результаты 38-го тура Лиги 1. | http://soccernews.ru