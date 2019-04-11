Лига 1 наказала Тухеля дисквалификацией

Дисциплинарный комитет Лиги 1 определился с наказанием для наставника ПСЖ Томаса Тухеля.

Напомним, что немецкий специалист был удалён в концовке матча со "Страсбуром".

Согласно решению комитета, Тухель дисквалифицирован на одну игру и не сможет руководить командой в перенесенном поединке 28-го тура чемпионата против "Нанта".

Стоит отметить, что уже 14 апреля ПСЖ может досрочно стать чемпионом Франции, если в гостях обыграет "Лилль".

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