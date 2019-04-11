Лига 1 наказала Тухеля дисквалификацией
Дисциплинарный комитет Лиги 1 определился с наказанием для наставника ПСЖ Томаса Тухеля.
Напомним, что немецкий специалист был удалён в концовке матча со "Страсбуром".
Согласно решению комитета, Тухель дисквалифицирован на одну игру и не сможет руководить командой в перенесенном поединке 28-го тура чемпионата против "Нанта".
Стоит отметить, что уже 14 апреля ПСЖ может досрочно стать чемпионом Франции, если в гостях обыграет "Лилль".
Не пропустите: ПСЖ намерен расстаться с Буффоном. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
ТОП-10 самых богатых владельцев футбольных клубов. Часть 2
-
Главные новости дня: 10 апреля
-
"Барселона" обыграла "Манчестер Юнайтед" в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов
-
"Аякс" и "Ювентус" не выявили победителя в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов
-
Смоллинг разбил лицо Месси в матче Лиги Чемпионов
Лента новостей
-
Биатлонист Тихонов: "Я бы отправил Кокорина и Мамаева на пару лет в нормальный трудовой лагерь"
-
Лига 1 наказала Тухеля дисквалификацией
-
Сауль задумался об уходе из "Атлетико"
-
Ракитич провёл юбилейный матч в еврокубках
-
1
"Барселона" повторила рекорд "Реала" и "Челси" в Лиге Чемпионов
-
Диего Коста получил длительную дисквалификацию за оскорбление матери арбитра
-
Стал известен предварительный диагноз Месси
-
УЕФА назвала претендентов на звание игрока недели в Лиге Чемпионов
-
ТОП-10 самых богатых владельцев футбольных клубов. Часть 2
-
Главные новости дня: 10 апреля
-
Вальверде: "Барселона" пришлось помучиться, чтобы обыграть "Манчестер Юнайтед"
-
1
Смоллинг: "Во второй тайме "Манчестер Юнайтед" уничтожил "Барселону"
-
2
Аллегри: "Аякс" слегка шокировал "Ювентус", быстро сравняв счет"
-
Вальверде рассказал о травме Месси, полученной в матче с "Манчестер Юнайтед"
-
1
Сульшер: "Иногда на поле был настоящий "Манчестер Юнайтед"
-
"Барселона" впервые за последние три года выиграла в гостевом матче плей-офф Лиги Чемпионов
-
Пике: "ПСЖ обыграл "МЮ" крупнее, но где он теперь?"
-
"Манчестер Юнайтед" впервые за 14 лет не нанес ни одного удара в створ ворот в матче Лиги Чемпионов
-
1
"Барселона" впервые обыграла "Манчестер Юнайтед" на выезде
-
6
"Барселона" обыграла "Манчестер Юнайтед" в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|30
|81
|2
|Лилль
|31
|61
|3
|Лион
|31
|56
|4
|Сент-Этьен
|31
|50
|5
|Марсель
|31
|48
|6
|Реймс
|31
|47
|7
|Ницца
|31
|47
|8
|Монпелье
|31
|45
|9
|Страсбур
|31
|43
|10
|Ним
|31
|43
|11
|Ренн
|31
|42
|12
|Анжер
|31
|38
|13
|Бордо
|31
|38
|14
|Тулуза
|31
|35
|15
|Нант
|30
|31
|16
|Монако
|31
|31
|17
|Амьен
|31
|31
|18
|Дижон
|31
|24
|19
|ФК Кан
|31
|23
|20
|Генгам
|31
|23