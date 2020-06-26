Лига 1 назвала дату начала нового сезона
Стало известно, когда стартует новый розыгрыш французской Лиги 1.
Совет директоров Профессиональной футбольной лиги Франции одобрил, что сезон начнётся 22 августа.
Также были утверждены итоги предыдущего чемпионата, досрочно завершённого из-за пандемии коронавируса.
Так, ПСЖ признан чемпионом Франции, "Тулуза" и "Амьен" вылетели из высшего дивизиона, а "Ланс" и "Лорьян" поднялись из Лиги 2.
Не пропустите: Экс-защитник ПСЖ Жалле объявил о завершении карьеры. | http://soccernews.ru
главное
-
Стало известно расписание матчей сборной России в Лиге Наций
-
Левандовски признан лучшим игроком сезона в Бундеслиге
-
Клубы РПЛ проголосовали за три поправки к регламенту
-
"Оренбургу" засчитают техническое поражение за неявку на матч с "Краснодаром"
-
"Сочи" выпустил официальное заявление по поводу скандального матча с "Ростовом"
Лента новостей
-
"Монако" объявил о первом летнем трансфере
-
"Арсенал" намерен перехватить трансферную цель ПСЖ
-
Денис Глушаков прокомментировал ничью в матче "Ахмат" - "Сочи"
-
"Валенсия" нацелилась на основного вратаря "Челси"
-
Денис Глушаков признан лучшим футболистом матча "Ахмат" - "Сочи"
-
Гарет Бэйл недоволен своим положением в "Реале"
-
"Манчестер Юнайтед" может купить Бога в случае срыва трансфера Санчо
-
"Ахмат" и "Сочи" сыграли вничью в матче 24-го тура РПЛ
-
Роналду сможет сыграть с "Лечче"
-
Лига 1 назвала дату начала нового сезона
-
"Оренбург" объяснил причины отказа играть с "Краснодаром"
-
Стало известно расписание матчей сборной России в Лиге Наций
-
"Интер" близок к трансферу защитника "Реала"
-
Левандовски признан лучшим игроком сезона в Бундеслиге
-
Президент "Ростова" рассказал, каким составом команда сыграет с тульским "Арсеналом"
-
"Сельта" Смолова продлила контракт с главным тренером
-
Клубы РПЛ проголосовали за три поправки к регламенту
-
"Оренбургу" засчитают техническое поражение за неявку на матч с "Краснодаром"
-
"Тамбов" не пустит зрителей на матч с "Зенитом"
-
1
"Сочи" выпустил официальное заявление по поводу скандального матча с "Ростовом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13