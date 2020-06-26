Лига 1 назвала дату начала нового сезона

Стало известно, когда стартует новый розыгрыш французской Лиги 1.

Совет директоров Профессиональной футбольной лиги Франции одобрил, что сезон начнётся 22 августа.

Также были утверждены итоги предыдущего чемпионата, досрочно завершённого из-за пандемии коронавируса.

Так, ПСЖ признан чемпионом Франции, "Тулуза" и "Амьен" вылетели из высшего дивизиона, а "Ланс" и "Лорьян" поднялись из Лиги 2.

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