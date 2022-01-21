Лига 1 назвала лучшего игрока декабря
Фото твиттер UNFP
Полузащитник "Монпелье" Тежи Саванье признан лучшим игроком чемпионата Франции по итогам декабря.
30-летний футболист стал победителем голосования, получив 38 процентов поддержки.
В топ-3 также вошли нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе (36%) и форвард "Нанта" Рандаль Коло Муани (26%).
В прошлом месяце Саванье забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 4 матчах Лиги 1.
Не пропустите: Экс-защитник "Манчестер Сити" Мангаля подписал контракт с французским клубом. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Пруцев прокомментировал свой переход в "Спартак"
-
"Ньюкасл" нашёл усиление атаки в "Аталанте"
-
"Уфа" арендовала колумбийского форварда
-
1
"Рубин" отправил в дубль Деспотовича и Игнатьева
-
Официально: Пруцев стал игроком "Спартака"
-
Клуб АПЛ сделал "Зениту" предложение по Азмуну
-
Габулов: "Если Жирков будет нужен сборной России, доставим его в наилучшем виде"
-
"Астон Вилла" продлила контракт с основным вратарем
-
"Локомотив" заплатит за Исидора больше, чем ожидалось
-
"Реал" узнал своего соперника по 1/4 финала Кубка Испании
-
Лига 1 назвала лучшего игрока декабря
-
Миранчук не спешит соглашаться на аренду в "Дженоа"
-
Четыре клуба летом поспорят за Азмуна
-
Моуринью объяснил свой отказ возглавить "Эвертон"
-
Обляков рассказал, как его троллят в ЦСКА за смену имиджа
-
Ферран Торрес высказался после вылета "Барселоны" из Кубка Испании
-
Габулов: "Мне не нравятся высказывания Матвея Сафонова"
-
81-летнего Пеле выписали из больницы
-
Гендиректор "Зенита" отреагировал на слухи о скором трансфере Юри Алберто
-
Официально: Льорис продлил контракт с "Тоттенхэмом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13