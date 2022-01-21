Лига 1 назвала лучшего игрока декабря

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Лига 1 назвала лучшего игрока декабря

Фото твиттер UNFP

Полузащитник "Монпелье" Тежи Саванье признан лучшим игроком чемпионата Франции по итогам декабря.

30-летний футболист стал победителем голосования, получив 38 процентов поддержки.

В топ-3 также вошли нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе (36%) и форвард "Нанта" Рандаль Коло Муани (26%).

В прошлом месяце Саванье забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 4 матчах Лиги 1.

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