Лига 1 назвала лучшего игрока марта

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Лига 1 назвала лучшего игрока марта

Фото твиттер UNFP

Вратарь ПСЖ Кейлор Навас признан лучшим игроком французской Лиги 1 по итогам марта.

34-летний костариканец стал победителем голосования, получив 49 процентов поддержки.

В топ-3 также вошли Арман Лорьянте из "Лорьяна" (35%) и Амин Гуири из "Ниццы" (16%).

В прошлом месяце Навас пропустил 4 гола в 3 матчах чемпионата Франции.

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