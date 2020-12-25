Лига 1 назвала лучшего игрока ноября

Форвард "Монпелье" Энди Делор признан лучшим игроком французской Лиги 1 по итогам ноября.

29-летний алжирец стал победителем голосования, получив 38 процентов поддержки.

В топ-3 также вошли Кевин Фолланд из "Монако" (35%) и Ирвин Кардона из "Бреста" (27%).

В прошлом месяце Делор забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 4 матчах французского чемпионата.

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