Лига 1 назвала лучшего игрока ноября
Форвард "Монпелье" Энди Делор признан лучшим игроком французской Лиги 1 по итогам ноября.
29-летний алжирец стал победителем голосования, получив 38 процентов поддержки.
В топ-3 также вошли Кевин Фолланд из "Монако" (35%) и Ирвин Кардона из "Бреста" (27%).
В прошлом месяце Делор забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 4 матчах французского чемпионата.
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