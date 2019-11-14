Лига 1 назвала лучшего игрока октября

Центральный защитник ПСЖ Тиаго Силва признан лучшим игроком Лиги 1 по итогам октября.

Помимо бразильца на награду претендовали Анхель Ди Мария (ПСЖ) и Виссам Бен-Йеддер ("Монако").

В прошлом месяце 35-летний футболист провёл 3 матча во французском чемпионате. Все эти игры завершились победами парижан.

Всего в текущем сезоне Силва сыграл за ПСЖ 16 поединков во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

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