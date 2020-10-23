Лига 1 назвала лучшего игрока сентября

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Лига 1 назвала лучшего игрока сентября

Форвард "Метца" Ибраима Ньян признан лучшим игроком французской Лиги 1 по итогам сентября.

21-летний сенегалец стал победителем голосования, получив 38 процентов поддержки.

В топ-3 также вошли Игнатиус Ганаго из "Ланса" (36%) и Серу Гирасси из "Ренна" (26%).

В прошлом месяце Ньян забил 3 гола в 4 матчах французского чемпионата.

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