Лига 1 назвала лучшего игрока сентября
Форвард "Метца" Ибраима Ньян признан лучшим игроком французской Лиги 1 по итогам сентября.
21-летний сенегалец стал победителем голосования, получив 38 процентов поддержки.
В топ-3 также вошли Игнатиус Ганаго из "Ланса" (36%) и Серу Гирасси из "Ренна" (26%).
В прошлом месяце Ньян забил 3 гола в 4 матчах французского чемпионата.
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|Команда
|М
|О
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|ПСЖ
|27
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|Марсель
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|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13