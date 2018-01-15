Лига 1 обнулила красную карточку защитника "Нанта"

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Лига 1 обнулила красную карточку защитника "Нанта"

Лига 1 обнулила красную карточку защитника "Нанта" Диего Карлоса.

Напомним, что футболист в игре против ПСЖ случайно зацепил арбитра Тони Шапрона. Судья ударил игрока и наказал второй желтой карточкой.

Таким образом, Диего Карлос сможет помочь команде в игре против "Тулузы".

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