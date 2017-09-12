Лига 1 определилась с тремя финалистами на звание лучшего игрока августа: Неймар в списке
Французская Лига 1 определилась с тремя финалистами на звание лучшего игрока августа, информирует El Mundo Deportivo.
Так, за награду, обладатель которой будет определен путем интернет-голосования болельщиков, поборются вингер ПСЖ Неймар, форвард "Монако" Радамель Фалькао и полузащитник "Лиона" Набиль Фекир. Первый отметился 3 голами и 3 результативными передачами в августе, второй - 7 голами, а третий - 3 голами и 1 ассистом.
Напомним, президент "Севильи" высказался о трансфере Неймара. | soccernews.ru
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