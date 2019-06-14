Лига 1 опубликовала календарь матчей на сезон-2019/20
Стало известно расписание матчей Лиги 1 на сезон-2019/20.
Первые игры состоятся 10 августа, где ПСЖ сыграет с "Нимом", а "Монако" с Головиным встретится с "Лионом".
1-й тур Лиги 1 сезона-2019/20 выглядит так:
"Дижон" - "Сент-Этьен"
"Марсель" - "Реймс"
"Ницца" - "Амьен"
"Страсбур" - "Мец"
"Монпелье" - "Ренн"
"Анже" - "Бордо"
"Лилль" - "Нант"
ПСЖ - "Ним"
"Брест" - "Тулуза"
"Монако" - "Лион"
Полный календарь матчей можно найти тут.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|38
|91
|2
|Лилль
|38
|75
|3
|Лион
|38
|72
|4
|Сент-Этьен
|38
|66
|5
|Марсель
|38
|61
|6
|Монпелье
|38
|59
|7
|Ницца
|38
|56
|8
|Реймс
|38
|55
|9
|Ним
|38
|53
|10
|Ренн
|38
|52
|11
|Страсбур
|38
|49
|12
|Нант
|38
|48
|13
|Анжер
|38
|46
|14
|Бордо
|38
|41
|15
|Амьен
|38
|38
|16
|Тулуза
|38
|38
|17
|Монако
|38
|36
|18
|Дижон
|38
|34
|19
|ФК Кан
|38
|33
|20
|Генгам
|38
|27