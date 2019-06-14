Лига 1 опубликовала календарь матчей на сезон-2019/20

Стало известно расписание матчей Лиги 1 на сезон-2019/20.

Первые игры состоятся 10 августа, где ПСЖ сыграет с "Нимом", а "Монако" с Головиным встретится с "Лионом".

1-й тур Лиги 1 сезона-2019/20 выглядит так:

"Дижон" - "Сент-Этьен"

"Марсель" - "Реймс"

"Ницца" - "Амьен"

"Страсбур" - "Мец"

"Монпелье" - "Ренн"

"Анже" - "Бордо"

"Лилль" - "Нант"

ПСЖ - "Ним"

"Брест" - "Тулуза"

"Монако" - "Лион"

Полный календарь матчей можно найти тут.

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