Лига 1 опубликовала календарь матчей на сезон-2019/20

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Лига 1 опубликовала календарь матчей на сезон-2019/20

Стало известно расписание матчей Лиги 1 на сезон-2019/20.

Первые игры состоятся 10 августа, где ПСЖ сыграет с "Нимом", а "Монако" с Головиным встретится с "Лионом".

1-й тур Лиги 1 сезона-2019/20 выглядит так:

"Дижон" - "Сент-Этьен"

"Марсель" - "Реймс"

"Ницца" - "Амьен"

"Страсбур" - "Мец"

"Монпелье" - "Ренн"

"Анже" - "Бордо"

"Лилль" - "Нант"

ПСЖ - "Ним"

"Брест" - "Тулуза"

"Монако" - "Лион"

Полный календарь матчей можно найти тут.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 38 91
2 Лилль Лилль 38 75
3 Лион Лион 38 72
4 Сент-Этьен Сент-Этьен 38 66
5 Марсель Марсель 38 61
6 Монпелье Монпелье 38 59
7 Ницца Ницца 38 56
8 Реймс Реймс 38 55
9 Ним Ним 38 53
10 Ренн Ренн 38 52
11 Страсбур Страсбур 38 49
12 Нант Нант 38 48
13 Анжер Анжер 38 46
14 Бордо Бордо 38 41
15 Амьен Амьен 38 38
16 Тулуза Тулуза 38 38
17 Монако Монако 38 36
18 Дижон Дижон 38 34
19 ФК Кан ФК Кан 38 33
20 Генгам Генгам 38 27
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