Лига 1 опубликовала символическую сборную сезона

Фото: инстаграм Лиги 1/Автор неизвестен

Лига 1 объявила символическую сборную сезона-2020/21 по версии болельщиков. Наибольшее представительство в ней получил "Лилль", который стал чемпионом.

Вратарь: Майк Меньян ("Лилль").

Защитники: Жонатан Клаусс ("Ланс"), Маркиньос ("ПСЖ"), Жозе Фонте ("Лилль"), Рейнилдо Мандава ("Лилль").

Полузащитники: Лукас Пакета ("Лион"), Бенжамен Андре ("Лилль"), Орельен Тчуамени ("Монако").

Нападающие: Мемфис Депай ("Лион"), Бурак Йылмаз ("Лилль"), Килиан Мбаппе ("ПСЖ").

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