Результаты 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов: 20 октября
Во вторник, 20 октября, состоялись восемь матчей 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.
Стоит отметить обидное поражение "Зенита" от "Брюгге". Петербуржцы пропустили второй гол на 93-й минуте матча.
Итоги встреч:
Группа E
"Ренн" - "Краснодар" - 1:1 (0:0)
Голы: Гирасси, 56 (пенальти) - 1:0, Рамирес, 59 - 1:1.
"Челси" - "Севилья" - 0:0
Группа F
"Зенит" - "Брюгге" - 1:2
Голы: Деннис, 63 - 0:1, Хорват, 74 (аг) - 1:1, де Кетеларе, 90+3 - 1:2.
"Лацио" - "Боруссия Д" - 3:1 (2:0)
Голы: Иммобиле, 6 - 1:0, Хитц, 23 (аг) - 2:0, Холанн, 71 - 2:1, Акпа-Акпро, 76 - 3:1.
Группа G
"Динамо" Киев - "Ювентус" - 0:2
Голы: Мората, 46 - 0:1, Мората, 84 - 0:2.
"Барселона" - "Ференцварош" - 5:1 (1:0)
Голы: Месс, 27 - 1:0, Фати, 42 - 2:0, Коутиньо, 52 - 3:0, Харатин, 70 (пенальти) - 3:1, Педри, 82 - 4:1, Дембеле, 89 - 5:1.
Группа H
ПСЖ - "Манчестер Юнайтед" - 1:2 (0:1)
Голы: Бруну Фернандеш, 23 (пенальти) - 0:1, Марсьяль, 55 (аг) - 1:1, Рэшфорд, 87 - 1:2.
"Лейпциг" - "Истанбул Башакшехир" - 2:0 (2:0)
Голы: Анхелиньо, 16 - 1:0, Анхелиньо, 20 - 2:0.
21 октября пройдут еще восемь матчей 1-го тура ЛЧ. Особое внимание стоит уделить "Локомотиву", который встретится с "Зальцбургом". Начало матча - в 19:55 (мск).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14