Результаты 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов: 20 октября

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Результаты 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов: 20 октября

Во вторник, 20 октября, состоялись восемь матчей 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Стоит отметить обидное поражение "Зенита" от "Брюгге". Петербуржцы пропустили второй гол на 93-й минуте матча.

Итоги встреч: 

Группа E

"Ренн" - "Краснодар" - 1:1 (0:0)

Голы: Гирасси, 56 (пенальти) - 1:0, Рамирес, 59 - 1:1.

"Челси" - "Севилья" - 0:0

Группа F

"Зенит" - "Брюгге" - 1:2

Голы: Деннис, 63 - 0:1, Хорват, 74 (аг) - 1:1, де Кетеларе, 90+3 - 1:2.

"Лацио" - "Боруссия Д" - 3:1 (2:0)

Голы: Иммобиле, 6 - 1:0, Хитц, 23 (аг) - 2:0, Холанн, 71 - 2:1, Акпа-Акпро, 76 - 3:1.

Группа G

"Динамо" Киев - "Ювентус" - 0:2

Голы: Мората, 46 - 0:1, Мората, 84 - 0:2.

"Барселона" - "Ференцварош" - 5:1 (1:0)

Голы: Месс, 27 - 1:0, Фати, 42 - 2:0, Коутиньо, 52 - 3:0, Харатин, 70 (пенальти) - 3:1, Педри, 82 - 4:1, Дембеле, 89 - 5:1.

Группа H

ПСЖ - "Манчестер Юнайтед" - 1:2 (0:1)

Голы: Бруну Фернандеш, 23 (пенальти) - 0:1, Марсьяль, 55 (аг) - 1:1, Рэшфорд, 87 - 1:2.

"Лейпциг" - "Истанбул Башакшехир" - 2:0 (2:0)

Голы: Анхелиньо, 16 - 1:0, Анхелиньо, 20 - 2:0.

21 октября пройдут еще восемь матчей 1-го тура ЛЧ. Особое внимание стоит уделить "Локомотиву", который встретится с "Зальцбургом". Начало матча - в 19:55 (мск).

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2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
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17 Мальорка Мальорка 20 18
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