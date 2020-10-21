Результаты 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов: 20 октября

Во вторник, 20 октября, состоялись восемь матчей 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Стоит отметить обидное поражение "Зенита" от "Брюгге". Петербуржцы пропустили второй гол на 93-й минуте матча.

Итоги встреч:

Группа E

"Ренн" - "Краснодар" - 1:1 (0:0)

Голы: Гирасси, 56 (пенальти) - 1:0, Рамирес, 59 - 1:1.

"Челси" - "Севилья" - 0:0

Группа F

"Зенит" - "Брюгге" - 1:2

Голы: Деннис, 63 - 0:1, Хорват, 74 (аг) - 1:1, де Кетеларе, 90+3 - 1:2.

"Лацио" - "Боруссия Д" - 3:1 (2:0)

Голы: Иммобиле, 6 - 1:0, Хитц, 23 (аг) - 2:0, Холанн, 71 - 2:1, Акпа-Акпро, 76 - 3:1.

Группа G

"Динамо" Киев - "Ювентус" - 0:2

Голы: Мората, 46 - 0:1, Мората, 84 - 0:2.

"Барселона" - "Ференцварош" - 5:1 (1:0)

Голы: Месс, 27 - 1:0, Фати, 42 - 2:0, Коутиньо, 52 - 3:0, Харатин, 70 (пенальти) - 3:1, Педри, 82 - 4:1, Дембеле, 89 - 5:1.

Группа H

ПСЖ - "Манчестер Юнайтед" - 1:2 (0:1)

Голы: Бруну Фернандеш, 23 (пенальти) - 0:1, Марсьяль, 55 (аг) - 1:1, Рэшфорд, 87 - 1:2.

"Лейпциг" - "Истанбул Башакшехир" - 2:0 (2:0)

Голы: Анхелиньо, 16 - 1:0, Анхелиньо, 20 - 2:0.

21 октября пройдут еще восемь матчей 1-го тура ЛЧ. Особое внимание стоит уделить "Локомотиву", который встретится с "Зальцбургом". Начало матча - в 19:55 (мск).

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