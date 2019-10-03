Лига чемпионов: все результаты 2 октября

2 октября состоялись восемь матчей 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Стоит выделить победы "Ливерпуля", "Барселоны" и "Зенита" в матче с "Ред Булл Зальцбург", "Интером" и "Бенфикой" соответственно.

Группа Е

"Генк" (Бельгия) - "Наполи" (Италия) - 0:0

"Ливерпуль" (Англия) - "Ред Булл Зальцбург" (Австрия) - 4:3 (3:1)

Голы: Мане, 9 - 1:0, Робертсон, 25 - 2:0, Салах, 36 - 3:0, Хван Хи Чхан, 39 - 3:1, Минамино, 56 - 3:2, Холанд, 60 - 3:3, Салах, 69 - 4:3

Положение команд: Наполи - 4, Ред Булл Зальцбург, Ливерпуль - 3, Генк - 1.

Группа F

"Славия" (Чехия) - "Боруссия" Дортмунд (Германия) - 0:2 (0:1)

Голы: Хакими, 35 - 0:1, Хакими, 89 - 0:2

"Барселона" (Испания) - "Интер" (Италия) - 2:1 (0:1)

Голы: Мартинес, 3 - 0:1, Суарес, 58 - 1:1, Суарес, 84 - 2:1

Положение команд: Боруссия, Барселона - 4, Интер, Славия - 1.

Группа G

"Зенит" (Россия) - "Бенфика" (Португалия) - 3:1 (1:0)

Голы: Дзюба, 22 - 1:0, Диас, 70 (автогол) - 2:0, Азмун, 78 - 3:0, де Томас, 85 - 3:1

"РБ Лейпциг" (Германия) - "Лион" (Франция) - 0:2 (0:1)

Голы: Депай, 11 - 0:1, Терье, 65 - 0:2

Положение команд: Зенит, Лион - 4, РБ Лейпциг - 3, Бенфика - 0.

Группа H

"Валенсия" (Испания) - "Аякс" (Нидерланды) - 0:3 (0:2)

Голы: Зиеш, 8 - 0:1, Промес, 34 - 0:2, ван де Бек, 67 - 0:3

"Лилль" (Франция) - "Челси" (Англия) - 1:2 (0:1)

Голы: Абрахам, 22 - 0:1, Осимхен, 33 - 1:1, Виллиан, 78 - 1:2

Положение команд: Аякс - 6, Челси, Валенсия - 3, Лилль - 0.