Лига чемпионов: итоги 1-го тура

Редакция SoccerNews подводит главные итоги первого тура группового раунда Лиги чемпионов сезона 2017/2018.

Судья помог и прекрасный дебют Жамалетдинова

В первом же туре группового раунда московскому ЦСКА довелось отправиться в гости к действующему чемпиону Португалии "Бенфике". То, что поединок для "армейцев" будет очень сложным, это было понятно для всех. Более того, практически все аналитики и эксперты твердили о том, что ничья будет отличным результатом для россиян. Прежде всего, учитывая тот факт, что команда никогда не обыгрывала представителя Примейры на выезде.

Надо признать, в этом поединке было все то, за что мы любим футбол и все то, за что ненавидим. В первом случае речь идет о голах, во втором – о судействе. На этот раз большой вклад в победу ЦСКА внес опытный испанский арбитр Ундиано Мальенко. Кто знает, как бы закончился матч, если бы судья еще в концовке первого тайма свистнул стопроцентный фол в штрафной площади Васина на Сеферовиче. Тем не менее, уже в дебюте второй 45-ти минутки "орлы" повели в счете усилиями все того же Сеферовича.

Надо отдать должное и москвичам. Пропустив гол, гости не стадии ждать у моря погоды и понеслись вперед. Очень скоро паритет был восстановлен благодаря сомнительному пенальти в ворота лиссабонцев, который реализовал Витиньо. А чуть позже сработала замена Виктора Гончаренко, не побоявшегося в такой ответственный момент бросить в бой юного дебютанта Тимура Жамалетдинова. Именно 20-летнему исполнителю суждено было забить победный мяч в ворота "Бенфике", а в копилку ЦСКА принести сенсационные три очка.

Первый блин комом

"Спартак" нынче пребывает в таком положении и игровой форме, что очень сложно было спрогнозировать хоть что-то перед матчем с чемпионом Словении "Марибором". Безусловно, если москвичи хотят побороться хотя бы за третье место в группе, необходимо побеждать соперника калибра "фиалок". В общем-то, по окончании 90 минут ничью можно считать закономерным и справедливым результатом.

Подопечные Дарко Миланича играли точно не хуже, а порой и лучше. Естественно, индивидуальный класс футболистов "Спартака" гораздо выше, чем у словенского клуба, но не стоит забывать, что в последний раз "красно-белые" выступали в Лиге чемпионов аж пять лет назад и, мягко говоря, не очень удачно. На гол Александра Самедова хозяева под занавес встречи ответили точным выстрелом Дамьяна Бохара.

Сенсационная победа "Шахтера"

Вот уж кто удивил в первом туре группового раунда, так это донецкий "Шахтер". В пусть и домашнюю, но победу над "Наполи" в глубине души не верили даже самые ярые поклонники "горняков". Слишком мускулисто выглядят неаполитанцы, которым в межсезонье удалось сохранить своих лидеров, а щепетильная итальянская пресса считает команду Маурицио Сарри главным конкурентом "Ювентуса" в борьбе за чемпионство в текущем сезоне.

Дончане шокировали гостей в дебюте каждого из таймов. В первом украинцы разыграли великолепную комбинацию, которую результативно завершил Тайсон. Во втором – Факундо Феррейра сполна воспользовался ошибкой Рейны, отправив мяч головой в сетку ворот. Все, на что хватило "Наполи", так это на гол Аркадиуша Милика с пенальти. Таким образом, "Шахтер" добывает важную стратегическую победу над неаполитанцами, а уже в следующем туре сыграет против явного фаворита и лидера квартета "Манчестер Сити".

"Манчестер Юнайтед", "Бавария" и "Реал" солидарны

"Манчестер Юнайтед", "Баварию" и "Реал", кроме величия после первого тура объединяет победы над соперниками с одинаковым счетом 3:0. Впрочем, ничего удивительного, ведь явные фавориты легко справились с заведомыми аутсайдерами своих подгрупп. "Красные дьяволы" не оставили шансов "Базелю" на "Олд Траффорд". Мюнхенцы разделались в родных стенах над "Андерлехтом", а действующий обладатель кубка Лиги чемпионов "Реал" сломил сопротивление кипрского АПОЭЛа.

Месси бьет "Ювентус"

Безусловно, центральным противостоянием первого тура группового раунда было сражение "Барселоны" и "Ювентуса". Команд, которые совсем недавно между собой играли в финале Лиги чемпионов, а уже в этом году бились за выход в полуфинал самого престижного европейского турнира номер один. Тогда итальянцы в двухматчевой дуэли разобрались с каталонцами и перед предстоящей встречей, естественно, об этом в Испании никто не забыл.

Несмотря на то, что с прошлого поединка прошло всего ничего, в стане обеих команд многое поменялось. Но главным объединительным фактором является то, что оба клуба в той или иной степени ослабли по сравнению с прошлым сезоном. Особенно это касается "старой синьоры", для которой настоящей катастрофой стал уход из команды Леонардо Бонуччи и Дани Алвеса. "Блаугранас", в свою очередь, провалили очередное трансферное окно, но теперь в добавок потеряли еще и Неймара - одного из лучших футболистов мира и точно лучшего на своей позиции.

Многочисленные проблемы "Юве" подкреплялись целым рядом травмированных игроков, а такой оппонент – всегда клиент для Месси и компании. Аргентинец вовремя вспомнил о том, что еще не забивал Буффону и на этот раз отличился дважды. Все три гола в ворота Джиджи были забиты благодаря индивидуальным действиям "десятки" "Барселоны". И если в первом тайме туринцы еще огрызались, то буквально с начала второго все уже было понятно.

Защита "Ливерпуля" – смех и слезы

Самый противоречивый поединок с точки зрения игры и результата получился на "Энфилде". Болельщики "красных" с замиранием сердца ждали момента возвращения в Лигу чемпионов и особенно ожидали от команды реабилитации после разгромного поражения в Манчестере. "Ливерпуль" встречался с "Севильей" и доминировал на поле все 90 минут, но итоговый счет на табло ничейный – 2:2. Руководство мерсисайдцев и лично Юргена Клоппа много критикуют за то, что не удалось приобрести необходимого качества игроков в линию обороны и, надо признать, по делу.

За всю игру андалузцы нанесли всего семь ударов по воротам соперника, два из которых в створ против 24 выстрелов англичан и 11 точных. Все могло бы закончиться еще в первом тайме, не подведи хозяев реализация или забей пенальти Фирмино. Но забить больше двух подопечным Клоппа не удалось, а цирк в обороне привел к тому, что испанский клуб забил дважды, неожиданно даже для самих себя.

ПСЖ и "Челси" издеваются над соперниками

Вот, кто по-настоящему поглумился над своими соперниками, так это ПСЖ и "Челси". И если ничего удивительного в том, что "аристократы" забили целых шесть голов ворота скромного "Карабаха" нет, то от "Селтика" в бою с парижанами ожидали куда большего. Уже к перерыву шотландский чемпион выхватил три "сухих" мяча от многообсуждаемого трио Неймар – Мбаппе – Кавани. А в концовке второго полностью опустил руки, пропустив еще дважды.

Благодаря разгромным победам, что ПСЖ, что "Челси" выбились в лидеры квартета. Более того, в не самых простых группах завоевали статус главного фаворита в борьбе за первое место.

Символическая сборная

Вратарь: Алиссон ("Рома")

Защита: Эшли Янг ("Манчестер Юнайтед"), Серхио Рамос ("Реал"), Джон Стоунз ("Манчестер Сити"), Рафинья ("Бавария")

Полузащита: Сауль Ньигес ("Атлетико"). Тьяго Алькантара ("Бавария"), Андрия Живкович ("Бенфика"), Лионель Месси ("Барселона")

Нападение: Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Эдинсон Кавани (ПСЖ)

Богдан Архипенко

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