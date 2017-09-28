Лига чемпионов: итоги 2-го тура
Редакция SoccerNews подводит главные итоги второго тура группового раунда Лиги чемпионов сезона 2017/2018.
Героическое очко "Спартака"
Одной из главных сенсаций второго тура групповой стадии Лиги чемпионов стал итог первого поединка в Москве, где "Спартак" сумел выстоять ничью в матче с "Ливерпулем". Перед поединком даже самые преданные болельщики "красно-белых" не верили не то что в победу, а сочли бы за приемлемый результат достойный неразгромный проигрыш.
Действительно, проблем у действующего чемпиона России перед столь ответственным матчем было чудовищное количество. Во-первых, подопечные Массимо Карреры откровенно проваливают сезона на внутренней арене. Во-вторых, лазарет москвичей просто переполнен ключевыми игроками. Справедливости ради, у "Ливерпуля" также имеются свои проблемы, но ни в какое сравнение с недугами российского клуба они не идут.
"Спартаковцы" прогнозируемо практически всю игру сидели в защите, в то время, как мерсисайдцы все время сидели на половине поля соперника. В первом из трех своих моментов за всю игру на экваторе первого тайма "мясным" удалось отличиться. Гол Фернандо со штрафного не смог потащить Кариус и здесь больше стоит говорить об ошибке вратаря, с которыми у "Ливерпуля" уже давно очень большие проблемы. "Красные" сумели очень быстро отыграться усилиями Коутиньо, но на этом по голам и закончили.
Подопечным Юргена Клоппа в очередной раз вылезла боком ситуация с паршивой реализацией. Но нельзя не отметить великолепную игру в рамке ворот, что Реброва, что Селихова. Екнуло сердце у поклонников "Спартака", когда травмировался основной страж ворот россиян, и пришлось вводить в нервную игру такого молодого и неопытного Александра, но 23-летний справился на "ура". Разочарованию англичан не было предела, а вот удовлетворенность местных обитателей "Открытие Арены" была видно невооруженным глазом.
Мастер-класс от "Манчестер Юнайтед"
Посмотрев игру "Спартака" с "Ливерпулем" Жозе Моуринью не стал повторять ошибок своего злейшего врага в окрестностях Туманного Альбиона. "Манчестер Юнайтед" с самого начала первого тайма укротил и оседлал "коней". Уже к 27-й минуте исход поединка был решен. Чудовищные ошибки обороны ЦСКА в лице ветеранов Василия Березуцкого и Сергея Игнашевича привели к дублю Ромелу Лукаку, а с пенальти забил Антони Марсьяль, которого арбитр мог бы и не ставить при таком-то счете.
После такого начала вопрос состоял лишь в том, сколько еще пропустит ЦСКА и забьет ли хотя бы гол престижа. Как выяснилось, дальше сложилось все не так плохо. На потеху местной армянской диаспоре забил Генрих Мхитарян, а москвичи на последней минуте все-таки заставили капитулировать Де Хеа. Вдвойне приятно, что это сделал 19-летний воспитанник местной школы Константин Кучаев, записав на свой счет первый гол в стане армейского клуба.
Парижская казнь "Баварии"
Довольно неожиданно в одном из центральных матчей второго тура группового раунда не вышло равной борьбы. Одни из главных претендентов на победу в турнире ПСЖ и "Бавария" пока выясняют кто из них лучше в группе "В", а первый раунд уверенно остался за парижанами. От матча к матчу разговоры о проблемах мюнхенского становятся более критичными, в то время как игра французского гранда не перестает любовать глаз.
Уже к 30-й минуте подопечные Унаи Эмери вели в счете 2:0 благодаря голам Дани Алвеса и Кавани. И как тут не вспомнить о травме Мануэля Нойера, ведь забитые голы были проведены не без ошибок Свена Ульрайха. Во втором тайме баварцы пошли ва-банк, а это только и подавай ПСЖ. На 63-й минуте окончательным счет поединка установил Неймар.
Джокер Батшуайи
Если у Антонио Конте кто-то осмелится спросить, зачем ему Миши Батшуйаи, то итальянский специалист сначала покажет тому видео с забитым "золотым" голом бельгийца в ворота "Вест Брома" в концовке прошлого сезона, а потом и в ворота "Атлетико" на последней секунде матча.
Великолепная вывеска открывала путь нового домашнего стадиона мадридцев "Метрополитано" в Лиге чемпионов, куда приехал "Челси". Все уже привыкли, что приезжая на "Висенте Кальдерон" соперники любого уровня в лучшем случае рассчитывали на ничью. Но вот "аристократы" приехали на фантастическую арену только за победой и заслужили ее. Практически весь матч лондонцы доминировали, а гол под занавес первого тайма с пенальти от Гризамнна выпадал из общей картины. Во второй 45-ти минутке гости достаточно быстро отыгрались, а в заключительные минуты матча даже согласились на ничью. Но свое мнение на этот счет имел Батшуайи, который успел затолкнуть снаряд в ворота до того, как судья дал свисток об окончании встречи.
Достойное поражение "Шахтера"
Несмотря на великолепную победу над "Наполи" в первом туре, в стане украинского "Шахтера" были определенные опасения по поводу выезда в Манчестер на поединок с местным "Сити". Дело в том, что "горожане" пребывают сейчас "в огне" и на своем пути сметают всех подряд. Тем не менее, донетчане хоть и уступили, но сделали это достойно, что в послематчевых комментариях отмечали буквально все участники поединка, у которых спрашивали.
Результат сделал гол Кевина Де Брюйне в начале второго тайма и Рахима Стерлинга в самой концовке. Уже после второго тура с фаворитом в группе "F"все предельно ясно, а вот борьба за вторую строчку разворачивается нешуточная.
"Боруссия" рискует остаться без плей-офф
Всегда обидно, когда еще на жеребьевке приходится смириться с тем, что одна из двух таких команд, как дортмундская "Боруссия" и "Тоттенхэм" останется без плей-офф Лиги чемпионов. После второго тура к этому близка именно немецкая команда, которая имеет ноль баллов. Подопечным Петера Боса необходимо было три очка в матче с мадридским "Реалом". Задача не казалась уж такой нереальной. Во-первых, "сливочные" переживают определенный игровой спад, в то время как дортмундцы весьма прилично выглядят в Бундеслиге. Во-вторых, "Реал" еще обыгрывал "шмелей" на их родном стадионе.
Но мадридцы великолепно подготовились к "Боруссии" и выиграли достаточно уверенно со счетом 3:1. Примечательно, что снова начали забивать Бэйл и Роналду, а не уже полюбившиеся всем Асенсио, Себальос и другие мини-звезды "галактикос".
Первый еврокубковый хет-трик Кейна
Все уже привыкли, что забивная машина по имени Харри Кейн пачками штампует голы в Премьер-Лиге, в том числе и по три за матч, но вот теперь в рамках второго тура группового раунда Лиги чемпионов английский нападающий оформил свой первый хет-трик в европейском турнире номер один. Соперник для этого был подходящий – кипрский АПОЭЛ. Благодаря великолепному выступлению Харри "шпоры" наравне с мадридским "Реалом" продолжают доминировать в группе "Н", а сам нападающий с пятью мячами вышел на первое место в списке лучших бомбардиров.
Символическая сборная
Вратарь: Альфонс Ареоля (ПСЖ)
Защита: Дани Алвес (ПСЖ), Фелипе ("Порту"), Тьяго Силва (ПСЖ), Фабиан Делф ("Манчестер Сити")
Полузащита: Хоакин Корреа ("Севилья"), Франко Васкес ("Севилья"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Димитри Оберлен ("Базель")
Нападение: Харри Кейн ("Тоттенхэм"). Виссам Бен-Йеддер ("Севилья)
Богдан Архипенко
Не пропустите! Жиневра Соцци - новая девушка Дибалы | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Кобальтовые" против "аптекарей": "Шальке" принимает "Байер"
-
Камбэк по-киевски: "Динамо" добыло волевую победу над "Партизаном"
-
Бенефис Фернандеша: "Локомотив" за 17 минут разгромил "Злин"
-
"Заря" в Бильбао сенсационно отбирает три очка у "Атлетика"
-
Традиция продолжается: "Зенит" отправил три мяча в ворота "Реал Сосьедада"
Лента новостей
-
Фернандеш оформил первый хет-трик в карьере
-
Хацкевич: "В перерыве сказал ребятам забыть ошибки, допущенные в первом тайме"
-
У Балотелли родился сын
-
Агуэро попал в ДТП
-
Турнир прогнозов: итоги деcятого тура
-
"Кобальтовые" против "аптекарей": "Шальке" принимает "Байер"
-
Стала известна заявка сборной Уэльса на матчи с Грузией и Ирландией
-
"Валенсия" намерена выкупить Кондогбия
-
Ерохин: "Было важно обыграть прямых конкурентов по группе"
-
"Лион" – "Аталанта" - 1:1 (обзор)
-
АЕК – "Аустрия" - 2:2, "Эвертон" – "Аполлон" - 2:2 (обзоры)
-
Все немецкие клубы проиграли свои еврокубковые матчи на этой неделе
-
Вернидуб: "Атлетик" нас ничем не удивил"
-
Стала известна заявка сборной Англии на матчи со Словенией и Литвой
-
Кокорин вышел на третье место по голам за российские клубы в Лиге Европы
-
Венгер: "В целом я доволен результатом"
-
"Маккаби Тель-Авив" – "Вильярреал" - 0:0, "Шкендербеу" – "Янг Бойз" - 1:1 (обзоры)
-
"Брага" – "Истанбул" - 2:1, "Лудогорец" – "Хоффенхайм" - 2:1 (обзоры)
-
Сакристан: "Мы допустили большое количество ошибок в матче с "Зенитом"
-
Фернандеш оформил самый быстрый хет-трик в истории Лиги Европы
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|2
|6
|2
|Базель
|2
|3
|3
|ЦСКА Москва
|2
|3
|4
|Бенфика
|2
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|ПСЖ
|2
|6
|2
|Бавария Мюнхен
|2
|3
|3
|Селтик
|2
|3
|4
|Андерлехт
|2
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Челси
|2
|6
|2
|Рома
|2
|4
|3
|Атлетико Мадрид
|2
|1
|4
|Карабах
|2
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Барселона
|2
|6
|2
|Спортинг Лиссабон
|2
|3
|3
|Ювентус
|2
|3
|4
|Олимпиакос Пирей
|2
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Севилья
|2
|4
|2
|Ливерпуль
|2
|2
|3
|Спартак Москва
|2
|2
|4
|Марибор
|2
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|2
|6
|2
|Шахтер Донецк
|2
|3
|3
|Наполи
|2
|3
|4
|Фейеноорд
|2
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бешикташ
|2
|6
|2
|Порту
|2
|3
|3
|Монако
|2
|1
|4
|РБ Лейпциг
|2
|1
|Группа H
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|2
|6
|2
|Тоттенхэм
|2
|6
|3
|Боруссия Дортмунд
|2
|0
|4
|АПОЭЛ
|2
|0