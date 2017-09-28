Лига чемпионов: итоги 2-го тура

Редакция SoccerNews подводит главные итоги второго тура группового раунда Лиги чемпионов сезона 2017/2018.

Героическое очко "Спартака"

Одной из главных сенсаций второго тура групповой стадии Лиги чемпионов стал итог первого поединка в Москве, где "Спартак" сумел выстоять ничью в матче с "Ливерпулем". Перед поединком даже самые преданные болельщики "красно-белых" не верили не то что в победу, а сочли бы за приемлемый результат достойный неразгромный проигрыш.

Действительно, проблем у действующего чемпиона России перед столь ответственным матчем было чудовищное количество. Во-первых, подопечные Массимо Карреры откровенно проваливают сезона на внутренней арене. Во-вторых, лазарет москвичей просто переполнен ключевыми игроками. Справедливости ради, у "Ливерпуля" также имеются свои проблемы, но ни в какое сравнение с недугами российского клуба они не идут.

"Спартаковцы" прогнозируемо практически всю игру сидели в защите, в то время, как мерсисайдцы все время сидели на половине поля соперника. В первом из трех своих моментов за всю игру на экваторе первого тайма "мясным" удалось отличиться. Гол Фернандо со штрафного не смог потащить Кариус и здесь больше стоит говорить об ошибке вратаря, с которыми у "Ливерпуля" уже давно очень большие проблемы. "Красные" сумели очень быстро отыграться усилиями Коутиньо, но на этом по голам и закончили.

Подопечным Юргена Клоппа в очередной раз вылезла боком ситуация с паршивой реализацией. Но нельзя не отметить великолепную игру в рамке ворот, что Реброва, что Селихова. Екнуло сердце у поклонников "Спартака", когда травмировался основной страж ворот россиян, и пришлось вводить в нервную игру такого молодого и неопытного Александра, но 23-летний справился на "ура". Разочарованию англичан не было предела, а вот удовлетворенность местных обитателей "Открытие Арены" была видно невооруженным глазом.

Мастер-класс от "Манчестер Юнайтед"

Посмотрев игру "Спартака" с "Ливерпулем" Жозе Моуринью не стал повторять ошибок своего злейшего врага в окрестностях Туманного Альбиона. "Манчестер Юнайтед" с самого начала первого тайма укротил и оседлал "коней". Уже к 27-й минуте исход поединка был решен. Чудовищные ошибки обороны ЦСКА в лице ветеранов Василия Березуцкого и Сергея Игнашевича привели к дублю Ромелу Лукаку, а с пенальти забил Антони Марсьяль, которого арбитр мог бы и не ставить при таком-то счете.

После такого начала вопрос состоял лишь в том, сколько еще пропустит ЦСКА и забьет ли хотя бы гол престижа. Как выяснилось, дальше сложилось все не так плохо. На потеху местной армянской диаспоре забил Генрих Мхитарян, а москвичи на последней минуте все-таки заставили капитулировать Де Хеа. Вдвойне приятно, что это сделал 19-летний воспитанник местной школы Константин Кучаев, записав на свой счет первый гол в стане армейского клуба.

Парижская казнь "Баварии"

Довольно неожиданно в одном из центральных матчей второго тура группового раунда не вышло равной борьбы. Одни из главных претендентов на победу в турнире ПСЖ и "Бавария" пока выясняют кто из них лучше в группе "В", а первый раунд уверенно остался за парижанами. От матча к матчу разговоры о проблемах мюнхенского становятся более критичными, в то время как игра французского гранда не перестает любовать глаз.

Уже к 30-й минуте подопечные Унаи Эмери вели в счете 2:0 благодаря голам Дани Алвеса и Кавани. И как тут не вспомнить о травме Мануэля Нойера, ведь забитые голы были проведены не без ошибок Свена Ульрайха. Во втором тайме баварцы пошли ва-банк, а это только и подавай ПСЖ. На 63-й минуте окончательным счет поединка установил Неймар.

Джокер Батшуайи

Если у Антонио Конте кто-то осмелится спросить, зачем ему Миши Батшуйаи, то итальянский специалист сначала покажет тому видео с забитым "золотым" голом бельгийца в ворота "Вест Брома" в концовке прошлого сезона, а потом и в ворота "Атлетико" на последней секунде матча.

Великолепная вывеска открывала путь нового домашнего стадиона мадридцев "Метрополитано" в Лиге чемпионов, куда приехал "Челси". Все уже привыкли, что приезжая на "Висенте Кальдерон" соперники любого уровня в лучшем случае рассчитывали на ничью. Но вот "аристократы" приехали на фантастическую арену только за победой и заслужили ее. Практически весь матч лондонцы доминировали, а гол под занавес первого тайма с пенальти от Гризамнна выпадал из общей картины. Во второй 45-ти минутке гости достаточно быстро отыгрались, а в заключительные минуты матча даже согласились на ничью. Но свое мнение на этот счет имел Батшуайи, который успел затолкнуть снаряд в ворота до того, как судья дал свисток об окончании встречи.

Достойное поражение "Шахтера"

Несмотря на великолепную победу над "Наполи" в первом туре, в стане украинского "Шахтера" были определенные опасения по поводу выезда в Манчестер на поединок с местным "Сити". Дело в том, что "горожане" пребывают сейчас "в огне" и на своем пути сметают всех подряд. Тем не менее, донетчане хоть и уступили, но сделали это достойно, что в послематчевых комментариях отмечали буквально все участники поединка, у которых спрашивали.

Результат сделал гол Кевина Де Брюйне в начале второго тайма и Рахима Стерлинга в самой концовке. Уже после второго тура с фаворитом в группе "F"все предельно ясно, а вот борьба за вторую строчку разворачивается нешуточная.

"Боруссия" рискует остаться без плей-офф

Всегда обидно, когда еще на жеребьевке приходится смириться с тем, что одна из двух таких команд, как дортмундская "Боруссия" и "Тоттенхэм" останется без плей-офф Лиги чемпионов. После второго тура к этому близка именно немецкая команда, которая имеет ноль баллов. Подопечным Петера Боса необходимо было три очка в матче с мадридским "Реалом". Задача не казалась уж такой нереальной. Во-первых, "сливочные" переживают определенный игровой спад, в то время как дортмундцы весьма прилично выглядят в Бундеслиге. Во-вторых, "Реал" еще обыгрывал "шмелей" на их родном стадионе.

Но мадридцы великолепно подготовились к "Боруссии" и выиграли достаточно уверенно со счетом 3:1. Примечательно, что снова начали забивать Бэйл и Роналду, а не уже полюбившиеся всем Асенсио, Себальос и другие мини-звезды "галактикос".

Первый еврокубковый хет-трик Кейна

Все уже привыкли, что забивная машина по имени Харри Кейн пачками штампует голы в Премьер-Лиге, в том числе и по три за матч, но вот теперь в рамках второго тура группового раунда Лиги чемпионов английский нападающий оформил свой первый хет-трик в европейском турнире номер один. Соперник для этого был подходящий – кипрский АПОЭЛ. Благодаря великолепному выступлению Харри "шпоры" наравне с мадридским "Реалом" продолжают доминировать в группе "Н", а сам нападающий с пятью мячами вышел на первое место в списке лучших бомбардиров.

Символическая сборная

Вратарь: Альфонс Ареоля (ПСЖ)

Защита: Дани Алвес (ПСЖ), Фелипе ("Порту"), Тьяго Силва (ПСЖ), Фабиан Делф ("Манчестер Сити")

Полузащита: Хоакин Корреа ("Севилья"), Франко Васкес ("Севилья"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Димитри Оберлен ("Базель")

Нападение: Харри Кейн ("Тоттенхэм"). Виссам Бен-Йеддер ("Севилья)

Богдан Архипенко

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