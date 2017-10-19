Лига Чемпионов: итоги 3-го тура и символическая сборная

Редакция SoccerNews подводит главные итоги третьего тура группового раунда Лиги Чемпионов сезона 2017/2018.

Фантастическая победа "Спартака"

То, что произошло во вторник в Москве сложно описать какими-либо словами. "Спартак" уже однажды удивил в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, когда сумел выстоять ничью с "Ливерпулем", когда еще до матча, пожалуй, только самые оптимистичные фанаты "мясных" не похоронили своих любимцев. Но на этот раз произошло настоящее чудо, подопечные Массимо Карреры в пух и прах разнесли не кого-нибудь там, а ту самую "Севилью" с унизительным счетом 5:1.

Причем ничего не предвещало именно такого развития событий спустя первые 45-ть минут. Команды забили по одному и складывалось впечатление, что матч будет напряженным и до конца второго. Пожалуй, ключевым моментом встречи стал вынос мяча Дмитрия Комбарова с линии ворот, просто каким-то невероятным образом Нолито не смог забить при ничейном счете и тут понеслось. Еще до середины второго тайма блестящие выстрелы вышли у Мельгарехо и Глушакова. Защита андалузцев допускала детсвие ошибки, а после третьего мяча окончательно расклеилась. Без забитого гола с поля не ушел и Луис Адриано, и дубль оформил главный герой поединка Квинси Промес.

Итак, после трех туров "Спартак" имеет одинаковое количество очков с "Ливерпулем" - по пять и располагается следом за мерсисайдцами в турнирной таблице. А, пожалуй, ключевым матчем для москвичей станет выезд в Испанию уже в следующем туре.

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Швейцарский барьер ЦСКА

В отличии от "Спартака", ЦСКА пока что свою публику не радует. После обнадеживающей победы в первом туре над "Бенфикой" армейцы дважды уступили в родных стенах. И если строго упрекнуть за проигрыш "Манчестер Юнайтед" как-то не хочется, то с "Базелем" все ждали хотя бы равной борьбы, но не вышло.

Гол и результативная передача того самого брата полузащитника "Арсенала" Тауланта Джаки принесли "сухую" победу швейцарскому клубу. Главнокомандующий москвичей Виктор Гончаренко не стал оправдывать собственных подопечных и признал, что они играли в трусливый футбол и заслужили поражение. В связи с этим ЦСКА необходимо делать срочные выводы, потому как уже в ближайшие выходные им предстоит сыграть важный матч против "Зенита" в рамках РФПЛ.

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Героическая победа "Шахтера"

Пока донецкий "Шахтер" выступает в текущем розыгрыше Лиги чемпионов сильнее, чем многие ожидали. Команда Паулу Фонсеки сделала определенные выводы после прежних неудач и начала еврокубковый сезон многообещающе. В рамках третьего раунда "горняки" добыли возможно ключевую для себя победу, на выезде одолев действующего чемпиона Нидерландов "Фейеноорд". Причем, важно отметить, что победа была добыта волевая, в меньшинстве и при сумасшедшей поддержке роттердамской публики. Отдельное спасибо надо сказать Бернарду, который вдруг напомнил о себе, оформив дубль и Андрея Пятова, который провел просто великолепный матч.

Беспощадный "Ливерпуль"

После того, как "Ливерпуль" оступился в Москве, уже и не знаешь, чего плохого или хорошего стоит ждать от команды Юргена Клоппа. Но на этот раз мерсисайдцы, что называется, психанули, а под раздачу попал скромный словенский "Марибор". Целых семь мячей влетело в ворота Хандановича, что является рекордом для выездного матча английской команды в Лиге чемпионов. Результат был сделан еще до середины первого тайма, когда влетело три, а после этого "красные" уже не щадили хозяев.

Таким образом, к экватору группового этапа "Ливерпуль" с пятью очками делит первое место со "Спартаком", а уже в следующем туре кровожадно ждет беднягу "Марибор" на "Энфилде".

Абсолютное равенство лидеров группы "H"

Предполагалось, что в третьем туре, кому-то одному из лидеров группы "H" будет вручена пальма первенства и статус главного фаворита на выход в плей-офф с первого места, но не сложилось. "Реал", будучи явным фаворитом не смог в Мадриде одолеть "Тоттенхэм". Причем, нельзя сказать, что "шпоры" выстояли. Достаточно моментов было, как у ворот Уго Льориса, так и Кейлора Наваса. Команды ограничились по одному голу в первом тайме и сохранили полный паритет, как минимум, до следующей схватке на "Уэмбли".

"Манчестер Сити" одной ногой в 1/8 финала

"Манчестер Сити" в огне. "Горожане", безусловно, одна из лучших команд прямо сейчас на европейском континенте. Ребята Пепа Гвардиолы внешне очень легко разбираются не только с командами Премьер-Лиги, но и на международной арене. Поединка с еще одним огненным итальянским коллективом "Наполи" ждали любители футбола ждали с особым нетерпением. Счет 2:1 – в пользу манкунианцев не отображает происходящего на поле. "Сити" достаточно легко выиграл, несмотря на то, что неаполитанцы однажды не забили пенальти.

Учитывая расклады ы группе "F" и текущую форму "горожан" можно уже сейчас смело заявить, что "Манчестер Сити" одной ногой в плей-офф.

Результативная перестрелка лондонцев и римлян

Центральная вывеска второго игрового дня третьего раунда Лиги чемпионов не разочаровала. "Челси" и "Рома" устроили перестрелку на "Стэмфорд Бридж", не обошедшуюся без драматического сценария. Лондонцы из-за результатов последних матчей чемпионата Англии задолжали своим болельщикам, поэтому очень резво начали, к 37-й минуте поведя в счете 2:0. Благо для римлян, что отквитать один гол удалось еще к перерыву. После него же игра "джилларосси" стала выглядеть более солидно, а уже к середине второго тайма дубль от Джеко перевернул все с ног на голову и отыгрываться уже пришлось "аристократам".

Немного не логичные замены Антонио Конте дивидендов "Челси" не принесли, но все же спасти очко хозяевам удалось. Свой ответ Эдину Джеко подготовил Эден Азар. Ничья – на руку "Роме", но и для "синих" в принципе сойдет, ведь "Атлетико" снова не смог набрать три пункта.

Неудачные выезды "Боруссии" и "Атлетико"

Сплошь одни растройства и неудачи пока несут уже давно устоявшиеся европейские гранды своим болельщикам дортмундская "Боруссия" и "Атлетико". Да, обе команды попали в группы "смерти", но именно они считались второй силой в своих квартетах, а "матрасники", может быть даже и первой. Но реальность такова, что дортмундцы и мадридцы рискуют не пролезть в раунд плей-офф.

Подопечные Диего Симеоне не смогли забит скромнейшему "Карабаху", а ребята Петера Боса уехали с одним очком из Кипра после противостояния с АПОЭЛем.

"Бешикташ" делает заявку на выход в плей-офф

После этого тура уж так точно особняком стоит выделить турецкий "Бешикташ". Еще вчера стамбульцы влетали киевскому "Динамо" со счетом 6:0, а уже сегодня, только на экваторе группового этапа являются неоспоримым лидером достаточно ровного квартета "G". Выездная победа над "Монако" стала третьей кряду для "черных орлов". Прежде они взяли верх над "Порту" и "Лейпцигом".

Ситуация такова, что уже сейчас "Бешикташ" опережает своего ближайшего преследователя на пять очков, а во втором круге туркам два матча предстоит сыграть дома. И если за это время не случится ничего из ряда вон выходящего, то завоевание путевки в плей-офф можно считать делом решенным.

"Барселона", ПСЖ и МЮ – три из трех

Ну и на закуску о тех, в ком не приходилось сомневаться еще до начала группового раунда. Фавориты своих квартетов "Барселона", ПСЖ и "Манчестер Юнайтед" добыли свои очередные победы в Лиге чемпионов. Каталонцы, играя весь второй тайм в меньшинстве взяли верх над греческим "Олимпиакосом". Париже уничтожили "Андерлехт" да так, что без обиды друг на друга остались Кавани, Неймар и Мбаппе. Каждый из тройки отпраздновал свое взятие ворот. Ну а "красные дьяволы" благодаря неопытности вратаря "Бенфики" добыли минимальную победу в Лиссабоне.

Символическая сборная

Вратарь: Сильвио Прото ("Олимпиакос")

Защита: Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Матс Хуммельс ("Бавария"), Сократис Папастатопулос ("Боруссия"), Александар Коларов ("Рома")

Полузащита: Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Джеймс Милнер ("Ливерпуль"), Наби Кейта ("Лейпциг"), Филиппе Коутиньо ("Ливерпуль")

Нападение: Лионель Месси ("Барселона"), Роберто Фирмино ("Ливерпуль")

Богдан Архипенко

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