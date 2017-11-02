Лига чемпионов: итоги 4-го тура и символическая сборная

Редакция SoccerNews подводит главные итоги четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов сезона 2017/2018.

Волевая победа ЦСКА

ЦСКА со "Спартаком" в этот раз поменялись местами. Пришел черед армейцам радовать российского болельщика. Действительно, подопечные Виктора Гончаренко снова прыгнули выше головы, чем доказали, что выездная победа в первом туре над "Бенфикой" вовсе не случайность и не разовый случай, а при правильном подходе москвичи по-прежнему способны на многое.

После домашнего поражения "Базелю" многие специалисты основательно уже поставили крест на перспективах ЦСКА относительно выхода в плей-офф, но "кони" снова проявили себя. Первый тайм чем-то напомнил матч в России, когда подопечные Рафаэля Вики ушли на перерыв, ведя в счете и, кажется, ничего не предвещало беды для действующего чемпиона Швейцарии. Тем не менее, армейцам удалось переломить ход встречи и тут уместно будет выделить не только Алана Дзагоева, удачно вошедшего в игру, но и самого главного тренера российского клуба. Данная победа, безусловно, из разряда тренерских. Виктор Гончаренко в очередной раз доказал, что несмотря на свой молодой возраст является одним из лучших специалистов на постсоветском пространстве.

Теперь же ситуация в группе "А" такова, что в более выгодной позиции находится именно ЦСКА, потому как впереди их ожидает домашний матч с "Бенфикой", в то время, как у "Базеля" выездной.

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Скромный реванш

Несмотря на разгромную победу две недели назад над "Севильей" "Спартак" отправился в Испанию в роли аутсайдера. Ведь сложно спорить с тем, что та виктория имела исключительный характер и стала настоящим сюрпризом даже для самых оптимистично настроенных поклонников действующего чемпиона России.

Подопечные Эдуардо Бериццо очень хотели взять реванш и, насколько возможно сделать это ярко и красочно. Матч выдался событийным, но андалузцы уж больно много моментов растранжирили, забив всего дважды. "Спартак" вернулся в игру благодаря голу Зе Луиша, но спасти хотя бы очко было не суждено. Теперь же ситуация у москвичей такова, что для выхода в плей-офф им необходимо добыть две победы в оставшихся двух играх. И если у "Марибора" дома они просто обязаны выигрывать, то на "Энфилде" это будет сделать очень трудно.

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ПСЖ и "Бавария" в плей-офф

И в помине не было никакой интриги в группе "В". ПСЖ и "Бавария" уже забронировали себе место в плей-офф. Парижане снова проехались катком по "Андерлехту", на этот раз забив тем пять "сухих" мячей. Любопытно, что на этот раз больше всех голов забил защитник Левен Кюрзава, а не Кавани, Мбаппе или Неймар. Также интересно, что после четвертого тура ПСЖ – единственная команда, которая еще не пропускала, при этом забила уже 17 раз.

В отличие от французов "Бавария пришлось немного помучиться с "Селтиком". Мюнхенцам сложно было играть без Роберта Левандовски. Тем не менее, голов Комана и Мартинеса хватило для победы и, как следствие, выхода в 1/8 финала.

Возвращение "фараона" или римский погром

Итальяно-английские противостояния в текущем розыгрыше Лиги чемпионов просто не могли быть не горячими. Первыми выступили "Рома" и "Челси" на переполненном "Стадио Олимпико". И если в прошлом матче в Лондоне понравились обе команды, то в Риме был бенефис хозяев. "Волки" просто уничтожили "пенсионеров", причем сделали это быстро, методично и красиво. Одним из героев встречи стал уже подзабытый всеми Стефан Эль-Шаарави, чье появление в стартовом составе стало возможно только благодаря травме ведущего флангового защитника Бруно Переса.

Этой викторией "Рома" фактически бронирует себе выход в плей-офф, потому как впереди еще домашняя встреча с "Карабахом", которая, скорее всего, и будет для них решающей.

Перестрелка в Неаполе и рекорд Агуэро

"Наполи" и "Манчестер Сити" в очередной раз побаловали всех любителей футбола своим ярким выступлением. В отличие от римского противостояние на поле играли две команды и обе имели достаточно шансов повернуть все в свою пользу. По-другому и не могло быть, ведь команды проповедуют атакующий футбол. По итогу, все же сказался класс "горожан", который у них гораздо выше, чем у "партенопейцев". Неаполитанцы очень старались, в то время, как у манкунианцев, складывалось такое впечатление, что выходило все довольно легко и непринужденно.

Качели длились до середины второго тайма, а ключевым эпизодом стал гол Серхио Агуэро, который сделал аргентинца лучшим бомбардиром в истории "Манчестер Сити" с 178 голами. Кун побил рекорд, который был установлен почти 80 лет тому назад Эриком Бруком и для этого ему понадобилось всего 260 матчей.

“Шахтер” делает шаг на встречу плей-офф

Донецкий "Шахтер", как никогда близок к выходу в плей-офф. Подопечные Паулу Фонсеки во второй раз подряд переиграли "Фейеноорд" и благодаря спаренному поражению "Наполи" крепко уселся на второй строчке, опережая неаполитанцев на шесть очков. До мини-сенсации "горняков" отделяет всего один набранный пункт. Правда, добыть его будет архисложно, учитывая, что еще придется съездить в Неаполь и принять в Харькове "Манчестер Сити".

Казнь чемпиона на "Уэмбли"

Кто бы мог подумать еще перед началом группового раунда, что "Тоттенхэм" первым из квартета с "Реалом" и "Боруссией" забронирует себе место в плей-офф. Особенно, учитывая провальную прошлогоднюю кампанию "шпор". Как выяснилось, команда Маурисио Почеттино за год обросла мышцей и теперь позволяет себе не только на равных соперничать с действующим триумфатором Лиги чемпионов в его логове, но и уверенно разбираться на таком несчастливом для себя "Уэмбли". На дубль Деле Алли и гол Кристиана Эриксена "Реал" ответил лишь одним точным выстрелом Криштиану Роналду под занавес матча.

Два брата-акробата

Это про "Атлетико" дортмундскую "Боруссию". Оба клуба сами загнали себя в очень похожу и тяжелую ситуацию. Что у "матрасников", что у "шмелей" после плохо старта был шанс наверстать упущенное в спаренных матчах с явными аутсайдерами. Но испанцы дважды раскатали ничью с азербайджанским "Карабахом", а немцы – с кипрским АПОЭЛом. Математически шансы на выход у обеих команд, конечно, еще есть, но фактически они уже утрачены: подопечные Симеоне отстают от второго места на четыре очка, а ребята Боса – на целых пять пунктов.

Символическая сборная

Вратарь: Ибрагим Шехич ("Карабах")

Защита: Дани Алвес (ПСЖ), Джон Стоунз ("Манчестер Сити"), Клеман Лангле ("Севилья"), Левен Кюрзава (ПСЖ)

Полузащита: Марлос ("Шахтер"), Деле Алли ("Тоттенхэм"), Данило Перейра ("Порту"), Неймар (ПСЖ)

Нападение: Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Стефан Эль-Шаарави ("Рома")

Богдан Архипенко

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