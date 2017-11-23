Лига Чемпионов: итоги и символическая сборная 5-го тура

Редакция SoccerNews подводит главные итоги пятого тура группового раунда Лиги Чемпионов сезона 2017/2018.

Антирекорд Акинфеева прерван

Ну наконец-то свершилось. Чудовищная серия матчей в Лиги Чемпионов для бессменного голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева прервалась. В последний раз капитану сборной России удалось отстоять "на ноль" в ноябре 2006, после этого в 43 матчах подряд вратарь непременно вытаскивал сферу из сетки собственных ворот.

В пятом туре группового раунда армейцы в родных стенах принимали "Бенфику" – команду, которая не похожа сама на себя в этом сезоне, которая к завершающему туру умудрилась так и не набрать ни одного очка. Москвичи подходили к противостоянию крайне мотивированными и воодушевленными, так как шанс выйти в плей-офф у ЦСКА впервые за долгое время имеется самый, что ни на есть настоящий. После сенсационной победы в Лиссабоне болельщики ждали не менее яркого выступления и дома.

Подопечные Алексея Гончаренко не стали долго запрягать и сразу взялись за дело, открыв счет уже на 13-й минуте. Чуть меньше времени потребовалось "коням", чтобы забить во втором тайма. Ну а удержать счет 2:0 против такой "Бенфики" москвичам не составило большого труда. Таким образом, за тур до конца групповой стадии ЦСКА забронировал себе, как минимум, место в Лиге Европы, а вот португальцы совершенно точно покинут Лигу Чемпионов, располагаясь на последней строчке квартета "А".

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Словенский барьер “Спартака”

За четыре предыдущих тура участники квартета "F" настолько запутали ситуация, что даже перед заключительным уик-эндом сразу три команды претендуют не просто на выход в плей-офф, но и на первую строчку. К сожалению, "Спартак" оказался в положении, когда даже победа над "Марибором" все равно обязывала бы "красно-белых" обыгрывать "Ливерпуль" на выезде, потому как сложно себе представить то, что мотивированная "Севилья" вдруг уступит словенцам, которые до сих пор отобрали очки только у россиян.

Тем не менее, подопечные Массимо Карреры не имели права на глазах у собственных болельщиков оступаться с "фиолетовыми", особенно после тех историй на "Открытие Арене" с английским и испанским клубом. Игра "спартаковцам" давалась очень тяжело, но, забив на 82-й минуте, казалось победный мяч, москвичи стали играть на удержание, за что сполна поплатились, пропустив уже в компенсированное время.

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МЮ подкладывает свинью армейцам

Праздничный вечер ЦСКА ближе к часу ночи по московскому времени испортил "Манчестер Юнайтед", на последних минутах уступив главному конкуренту армейцев за выход в плей-офф "Базелю". Теперь же у швейцарцев и россиян по девять набранных баллов, но по личным встречам впереди именно подопечные Рафаэля Вики. Поэтому, чтобы занять такое желаемое второе место москвичам необходимо в заключительном туре набрать больше очков, чем базельцам. А так, как ЦСКА предстоит выезд на "Олд Траффорд", в чудо верится с трудом.

Сумасшедший камбэк "Севильи"

Пожалуй, самый яркий поединок на этой неделе прошел в Севилья, где местная команда совершила настоящий подвиг в матче с "Ливерпулем", который уже успели многие сравнить с тем самым незабываемом подвигом самих "красных" в стамбульском финале против "Милана". А начиналось для мерсисайдцев так, что лучше и не придумаешь-. К 30-й минуте гости вели 3:0, а третий гол Роберто Фирмино отправлял в пустые ворота Серхио Рико с присущим бразильцам пижонством, как бы демонстративно показывая превосходство.

С началом второй половины встречи на полную включился Бен-Йеддер, заставив дважды чудовищно ошибиться Морено, таким образом оформив дубль. К концовке поединка "Ливерпулю" удалось немного успокоить игру, но достоять так и не удалось, ведь на третьей компенсированной минуте Писарро сравнял счет. От такого результата выиграл весь футбольный, кроме самих мерсисайдцев и "Спартака", потому как теперь действующему чемпиону России через две недели придется ехать в логово разозленных и мотивированных англичан.

"Челси" – в плей-офф, "Атлетико" сохраняет призрачный шанс

"Атлетико" своими двумя нелепыми ничьими подряд с "Карабахом" де-факто лишил себя плей-офф Лиги чемпионов. И если для того, чтобы не распрощаться окончательно с их любимым турниром последних лет в этот уик-энд достаточно было обыграть "Рому", что они собственно и сделали, то в заключительном туре взять верх над "Челси" в Лондоне будет мало, если вдруг римляне не решат подарить очки азербайджанцам на "Стадио Олимпико", во что вериться еще меньше, чем в победу "Спартака" на "Эфнилде".

Подопечные Конте обепечили себе 1/8 финала, благодаря боестящей игре Фабрегаса м Виллиана разгромив "Карабах".

“Тоттенхэм” оставляет позади “Реал”

И даже, если бы мадридский "Реал" забил 25 голов в ворота бедняги АПОЭЛ, то все равно первая строчка досрочно доставалась "Тоттенхэму", который в очередной раз порадовал своих болельщиков, на выезде победив дортмундскую "Боруссию". "Сливочные" же наколотили в ворота киприотов шесть голов, а на авансцену вышли (кто бы мог подумать) Роналду и Бензема, записав на свой счет по два гола.

С двумя первыми строчками в группе "Н" все понятно, а вот немецкий гранд рискует пролететь и мимо Лиги Европы, если "шпоры" расщедрятся на очки островитянам, а "Реал" пожадничает в очной дуэли на "Сантьяго Бернабеу".

Исторический успех “Бешикташа” и блицкриг “РБ Лейпциг”

Черно-белая часть Стамбула вторничным вечером неистово ликовала, ведь их любимый "Бешикташ" впервые в истории вышел в плей-офф Лиги Чемпионов, причем став первой турецкой командой, который сделал это, заняв первую строчку в группе. Для этого подопечным Шенола Гюнеша хватило и ничьей в домашнем матче с "Порту".

Но вот за вторую путевку плей-офф в последнем туре развернется борьба между португальскими "драконами" и "РБ Лейпциг", которым припекло настолько, что они буквально вынесли вперед ногами "Монако", еще в первом тайме установив окончательный счет матча 1:4. Тем не менее расклад таков, что все в руках "Порту", ведь имея одинаковое количество очков преимущество по очным встречам имеет Касильяс и компания.

"Наполи" цепляется за плей-офф

Фантастический по красоте гол Лоренцо Инсинье в ворота Андрея Пятова в начале второго тайма положил начало разгрома донецкого клуба. В итоге, "Наполи" добыл такую важную для себя победу на "Сан-Паоло", обойдя "Шахтер" по очным встречам. Подопечным Паулу Фонсеки по-прежнему необходимо завоевать одно очко для того, чтобы забронировать место в плей-офф, но проблема в том, что осталась игра с "Манчестер Сити", в то время, как неаполитанцы в заключительном туре отправятся за победой в Роттердам.

Кровожадный ПСЖ

Видите ли, мало парижанам забивать по пять голов в Лиге Чемпионов. Личные амбиции трех суперфорвардов ПСЖ в лице Кавани, Неймара и Мбаппе просто зашкаливают, а выгребать и позорится приходится уважаемому "Селтику", который на этот раз схлопотал целых семь(!!!) голов после того, как посмел открыть счет уже на первой минуте матча. Более того, катарские "мешки" установили рекорд еврокубкового турнира номер один по количеству забитых голов на групповой стадии (24). Выиграть квартет "В" подопечным Эмери может помешать только "Бавария", если победит минимум 4:0 на "Альянц Арене" в их очной встрече.

Символическая сборная

Вратарь: Игорь Акинфеев (ЦСКА)

Защита: Дани Карвахаль ("Реал"), Мануэль Аканджи ("Базель"), Начо ("Реал"), Филипе Луис ("Атлетико")

Полузащита: Наби Кейта ("РБ Лейпциг"), Лука Модрич ("Реал"), Виллиан ("Челси")

Нападение: Неймар ("ПСЖ), Криштиану Роналду ("Реал"), Роберто Фирмино ("Ливерпуль")

Богдан Архипенко

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