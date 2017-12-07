Лига Чемпионов: итоги и символическая сборная заключительного тура

Редакция SoccerNews подводит главные итоги заключительного тура группового раунда Лиги Чемпионов сезона 2017/2018.

ЦСКА – третий с высоко поднятой головой

В рамках заключительного тура группового раунда Лиги Чемпионов московский ЦСКА наведался в гости к "Манчестер Юнайтед". Армейцы оказались в незавидном положении, ведь обыграть, пусть и не шибко мотивированных "красных дьяволов" на "Олд Траффорд" задача не из простых. Только победа позволяла подопечным Виктора Гончаренко вскочить в последний вагон, который мчится в 1/8 финала. Естественно, "красно-синим" достаточно было бы и ничьей, если бы в параллельном матче "Бенфика" взяла верх над "Базелем", но этого не произошло.

Тем не менее, в первом тайме в Манчестере для ЦСКА все складывалось наилучшим образом. На последней минуте первой половины встречи москвичи немного комичным образом открыли счет: Витиньо рикошетом от спины Дзагоева расписался в воротах Ромеро. Рефери непременно бы зафиксировал офсайд у россиянина, если бы в это время Дэйли Блинд не находился за лицевой линией. Но уже в середине второго тайма двухминутный спурт хозяев привел к тому, что "Юнайтед" усилиями Лукаку и Рашфорда расписались в воротах Игоря Акинфеева и таким образом установили окончательный счет матча.

Итак, ЦСКА с девятью баллами закрепляет за собой третью позицию в группе "А" и с высоко поднятой шагает в еврокубковую весну под флагом Лиги Европы.

Издевательство над “Спартаком”

К сожалению, унизительным поражением от "Ливерпуля" завершил свою лигочемпионовскую кампанию московский "Спартак". Мерсисайдский клуб во чтоб это ни стало желал выиграть квартет "Е", а для этого им нужна было только победа. В свою очередь, "Спартаку" также, дабы оказаться в 1/8 финала Лиги Чемпионов, необходима была только виктория. Не забыв о московском и севильском сценарии разозленные англичане с первых минут принялись разрывать оборону гостей на куски.

Уже к 19-й минуте встречи подопечные Юргена Клоппа трижды расписались в воротах Селихова. Опять-таки памятуя севильский камбэк "красные" вышли на вторую 45-ти минутки с еще большим настроем, нежели на первую и в течение пяти минут вкинули еще два гола. Окончательно добивать представителя РФПЛ взялся Мане и Салах. Сенегалец оформил дубль, а второй просто подтвердил статус лучшего бомбардира "Ливерпуля". 7:0 – самое крупное поражение российского клуба и в частности "Спартака" в еврокубках.

Таким образом, подопечные Массимо Карреры с шестью очками в активе присоединились к ЦСКА в плей-офф Лиги Европы.

Феноменальный "Шахтер" и Фонсека в костюме Зорро

Мужик сказал – мужик сделал. Это про главного тренера донецкого "Шахтера" Паулу Фонсеку. Португальский специалист перед четвертым туром заявил, что если его команда пробьется в 1/8 Лиги Чемпионов, то он на последнюю пресс-конференцию придет в костюме Зорро. И сдержал свое обещание!

Украинскому клубу для выхода в плей-офф хватало и ничьей, но соперником был не кто-нибудь, а сам "Манчестер Сити". Благо, "горожане" уже решили все свои задачи в текущем розыгрыше, поэтому Пеп Гвардиола привез в Харьков опробовать футболистов ближнего резерва. В итоге, "горняки" целиком и полностью воспользовались своим шансом, по всем параметрам переиграв лидера АПЛ. На блестящие голы Бернарда и Исмаили манкунианцы ответили уже в компенсированное время – пенальти реализовал Агуэро.

Контрольный выстрел в голову “Монако”

Полуфиналист прошлогоднего розыгрыша Лиги Чемпионов "Монако" текущую кампанию полностью провалил. Вытягиваясь из первой корзины и получив достаточно проходную группу монегаски за шесть туров набрали всего два балла, заняв последнее четвертое место. Что называется, контрольный выстрел в голову французского клуба совершил "Порту", который боролся за вторую путевку в плей-офф Лиги Чемпионов. "Драконы" не стали тянуть резину и уже в первом тайме забили трижды. В итоге, Субашичу довелось пять раз вытаскивать мяч из сетки собственных ворот, в то время как подопечных Жардима хватило всего два точных выстрела.

Дежурные победы “Барселоны” и “Ювентуса”

На первый взгляд в очень любопытном квартете "D" с "Барселоной", "Ювентусом", "Спортингом" и "Олимпиакосом" все самое интересное началось и закончилось в первом же туре, когда каталонский гранд разгромил на "Камп Ноу" туринский. После этого были малоинтересные дежурные победы, как одних, так и других и ничьи. Даже в Италии, где болельщики ожидали хоть какого-то шоу, прошло все очень и очень скучно и без голов. В заключительном туре обе команды добыли зеркальные победы и оставшись при своих за ручку шагнули в стадию, где им и место – в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Реванш “Баварии” для успокоения души

Несмотря на счет 3:1 в противостоянии "Баварии" и ПСЖ на "Альянц Арене" поединок был неинтересным. Мюнхенцы понимали, что выиграть у нынешних парижан с разницей в четыре мяча вряд ли получиться, поэтому никто особо рваться и не хотел. Тем не менее, ради престижа клуба и болельщиков немцы взяли реванш за обидное разгромное поражение в первом круге, ибо подопечные Унаи Эмери особо не сопротивлялись, отыграв весь матч в непривычной для себя манере, как для текущего евросезона.

"Атлетико", "Боруссия" и "Наполи" – реклама Лиги Европы

Все три клуба очень много потеряли с вылетом из Лиги Чемпионов. И такое бывает, "Атлетико" и дортмундская "Боруссия" стали заложниками групп "смерти". "Матрасники" не вывезли "Рому" и "Челси", а если быть точным, то и "Карабах", который дважды отнимал очки у испанского клуба. Та же история произошла и со "шмелями", которые, помимо того, что по два раза уступили "Реалу" и "Тоттенхэму" также дважды поделили очки с кипрским АПОЭЛ.

"Наполи" оказался не таким крепким, как "Шахтер" в противостояниях с "Манчестер Сити" и "Фейеноордом". Ведь если брать очные дуэли с дончанами, то преимущество было на стороне неаполитанцев благодаря домашней победе со счетом 3:0.

Кто точно выиграл от провала именитых команд в Лиге Чемпионов, так это Лига Европы. Ведь с появлением в нем "Атлетико", "Боруссии" и "Наполи" интерес ко второму по значимости европейскому турнире со стороны любителей футбола в разы увеличится.

Символическая сборная

Вратарь: Толга Зенгин ("Бешикташ")

Защита: Серж Орье ("Тоттенхэм"), Марек Сухи ("Базель"), Исмаили ("Шахтер")

Полузащита: Наби Кейта ("РБ Лейпциг"), Сауль Ньигес ("Атлетико"), Филиппе Коутиньо ("Ливерпуль"), Эвер Банега ("Севилья"), Садио Мане ("Ливерпуль")

Нападение: Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Венсан Абубакар ("Порту")

Богдан Архипенко

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