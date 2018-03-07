Лига Чемпионов не продаётся: ПСЖ снова провалился в главном турнире

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Лига Чемпионов не продаётся: ПСЖ снова провалился в главном турнире

ПСЖ потратил огромное количество денег на трансферы, но второй сезон кряду не смог выйти в четвертьфинал Лиги Чемпионов.

Год назад парижане уступили "Барселоне", проиграв 1:6 на "Камп Ноу" после домашней победы (4:0), а теперь были дважды биты "Реалом" (1:3, 1:2).

Теперь Неймару, шейхам и всему ПСЖ попросту не избежать троллинга. Соцсети намекают парижанам, что Лига Чемпионов не продаётся.

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