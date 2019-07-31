Лига чемпионов: "Олимпиакос", "Селтик" и "Динамо" Загреб идут дальше

Завершились несколько ответных матчей 2-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов. Стоит отметить выход в следующий круг соревнований греческого "Олимпиакоса", шотландского "Селтика" и хорватского "Динамо".

"Маккаби" Тель-Авив Израиль – ЧФР Румыния - 2:2 (1:2) - первый матч - 0:1

Голы: Блэкмэн, 15 - 1:0, Кулио, 18 (с пенальти) - 1:1, Рондон, 42 - 1:2, Коэн, 48 - 2:2

"Нымме Калью" Эстония – "Селтик" Шотландия - 0:2 (0:1) - первый матч - 0:5

Голы: Кулинич, 10 (автогол) - 0:1, Швед, 90 - 0:2

АПОЭЛ Кипр – "Сутьеска" Черногория - 3:0 (2:0) - первый матч - 2:0

Голы: Павлович, 13 - 1:0, Павлович, 24 - 2:0, Павлович, 66 - 3:0

"Валлетта" Мальта – "Ференцварош" Венгрия - 1:1 (1:0) - первый матч - 1:3

Голы: Фонтанелла, 27 (с пенальти) - 1:0, Нген, 59 - 1:1

"Динамо" Загреб Хорватия – "Сабуртало" Грузия - 3:0 (0:0) - первый матч 2:0

Голы: Оршич, 76 - 1:0, Петкович, 88 - 2:0, Ольмо, 90 - 3:0

"Олимпиакос" Греция – "Виктория Пльзень" Чехия - 4:0 (0:0) - первый матч - 0:0

Голы: Гильерме, 51 - 1:0, Герреро, 70 - 2:0, Ржезник, 73 (автогол) - 3:0, Рубен Семеду, 82 - 4:0

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