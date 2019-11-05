Лига Чемпионов перешагнула свой экватор: выделяем 5 поединков, которые могут перевернуть ситуацию в своих группах

"Барселона" – "Славия"

5 ноября, 19:55. Барселона, "Камп Ноу"

"Барселона" в случае победы сделает весомую заявку на выход из группы, но подопечным Вальверде не стоит рассчитывать на легкую прогулку. "Славия", которая считалась откровенным андердогом квартета "F", уже изрядно потрепала нервы всем трем оппонентам – в том числе и "Барселоне". В первом поединке в Праге каталонцы одержали победу только благодаря автоголу, а чехи показали себя боевой командой, способной дать бой фаворитам. Нет сомнений, что подопечные Трпишовски сделают все, чтобы вывезти из "Камп Ноу" хотя бы очко. В отличие от "Барселоны", на игроков Славии не совершается никакого давления – даже один набранный балл в такой группе уже можно считать успехом, а потому над чешской командой не нависает необходимость получить результат любой ценой. Зато у "Барселоны" кардинально противоположная ситуация. Каталонцы на выходных потерпели уже третье поражение в чемпионате, позорно уступив "Леванте". Неудача еще и в поединке Лиги Чемпионов против аутсайдера группы станет настоящим фиаско для Эрнесто Вальверде, который, по слухам, практически гарантированно покинет клуб по окончании сезона, а возможно по его ходу. А вот победа над "Славией" станет хотя бы крошечным реваншем для тренера за провальное последний матч. Наставник "Барселоны" точно не сможет рассчитывать на Луиса Суареса, который травмировался в последнем матче чемпионата и выбыл на несколько недель. Под большим вопросом и выход на поле Самюэля Умтити, который никак не преодолеет проблемы со здоровьем. Не попал в заявку на игру и бразилец Артур. Интересно, что "Славия" последние 3 матча в Испании играла вничью. Сумеет ли "Барса" прервать приличную серию чехов? Узнаем сегодня вечером!

"Боруссия Д" – "Интер"

5 ноября, 22:00. Дортмунд, "Сигнал Идуна Парк"

Перед третьим туром "Боруссия" считалась фаворитом в борьбе за путевку в плей-офф (как минимум со второго места). Впрочем, голы Мартинеса и Кандревы принесли "нерадзурри" важные 3 очка. Теперь ситуация в группе изменилась – в случае даже ничьи на "Сигнал Идуна Парк" именно "Интер" будет иметь преимущество в заключительных турах, ведь опередит команду Люсьена Фавра благодаря лучшим результатам в очных поединках. Поражение в Милане не оставляет "Боруссии" выхода – для того, чтобы пролезть в 1/8 финала, "шмелям" нужна исключительно победа в домашнем матче, ведь любой другой результат заставит немцев надеяться на "Барселону" или "Славию", которые должны отобрать очки у "Интера". При этом и сама "Боруссия" должна взять 6 очков в двух заключительных турах. Поэтому матч против "Интера" можно назвать решающим для дортмундцев, которые на следующих выходных встретятся еще и с "Баварией"! Заметим, что "Боруссия" не может забить на своем поле в еврокубках уже 3 поединка подряд, а "Интер" не проигрывает в 5-ти последних матчах. В составе "Интера" не сыграют Алексис Санчес и Д'Амброзио, мала вероятность участия в поединке Стефано Сенси. "Боруссия" рискует не досчитаться Ройса и Шмельцера. К слову, эта игра станет третьим домашним поединком для "Боруссии" (Д.) против "Интера". Немецкая команда еще не побеждала "нерадзурри" на родной арене – ничья в 1964 году и победа итальянцев в 1994-м.

"Челси" – "Аякс"

5 ноября, 22:00. Лондон, "Стэмфорд Бридж"

На "Стэмфорд Бридж" встретятся лидеры группы "H". "Аякс" и "Челси" набрали по 6 очков после 3-х туров и опережают "Валенсию" на 2 пункта. В первом поединке в Амстердаме гол Миши Батшуайи позволил лондонцам повезти домой 3 очка и первое место квартета. Впрочем, не обошлось без скандала – даже VAR четко не подтвердил правомерность решения арбитра отменить гол "Аякса". В случае победы и во втором матче подопечные Фрэнка Лэмпарда практически гарантируют себе выход из группы и станут фаворитами в борьбе за первое место. Впрочем, полуфиналист ЛЧ 2018/19 явно не собирается мириться с таким развитием событий. После поражения от "Челси" "Аякс" в двух подряд матчах отгрузил своим соперникам по 4 гола ("Зволле" и "Фейенорду"), а сейчас настроен взять реванш в Лондоне. На стороне "Челси" статистика – лондонцы в последних 18-ти еврокубковых матчах проиграли лишь однажды. Но, помня выездные успехи команды Эрика Тен Хага в прошлом сезоне, "пенсионерам" расслабляться точно рано. "Аякс", хотя и отличается от самого себя образца ЛЧ 2018/19, однако все еще способен на сенсацию. Поражение значительно усложнит турнирные перспективы как "Челси", так и "Аякса". Исходя из этого, можно считать, что обе команды вполне устроит и ничья, но играть на такой результат – серьезный риск. Эрик Тен Хаг может рассчитывать практически на всех ведущих игроков, тогда как у "Челси" под вопросом участие Канте.

"Аталанта" – "Манчестер Сити"

6 ноября, 22:00. Милан, "Сан-Сиро"

После жеребьевки именно эти команды называли главными фаворитами в борьбе за выход из своей группы, но после 3-х туров реальность такова, что "бергамаски" являются откровенным аутсайдером квартета – 0 набранных очков. Безусловно, Гасперини компания еще сохраняют определенные шансы на 1/8 финала, но для этого им необходимо выиграть все 3 поединка и надеяться на удачное стечение обстоятельств. Первым шагом на пути "богини" к еврокубковой весне станет ответный матч против "Манчестер Сити". В поединке, который проходил на Туманном Альбионе, "Аталанта" открыла счет благодаря голу Руслана Малиновского, но в итоге подопечные Гасперини капитулировали со счетом 1:5, причем "горожане" могли забивать еще больше. Именно защита является самым слабым звеном "Аталанты", а нападение "бергамасков" не в состоянии нивелировать провалы в задней линии. Будем откровенны, шансов против "Манчестер Сити" у "Аталанты" не так много, даже с учетом практически родных стен (напомним, матчи ЛЧ "богиня" проводит на "Сан-Сиро"). Но все же они есть! И главная интрига видится в том, что пока "Шахтер" и загребское "Динамо" будут рубится между собой за вторую строчку в группе, именно "Аталанта" является той силой, которая способна решить финальные расклады. Посудите сами: ничья в параллельном матче в Загребе и взятые очки во встрече против "Манчестер Сити" открывают для подопечных Гасперини отличные перспективы. Победы в двух финальных турах способны перевернуть все и решить исход выхода в 1/8 финала в пользу "бергамасков". С другой стороны, если этот феноменальный сценарий не осуществится, "Аталанта" способна насолить и "Шахтеру", и "Динамо" в борьбе за вторую позицию. Вполне возможно, что все в этой группе решится заочно, а "Аталанта" станет вершителем судеб. Хотя бы из-за этого за ней интересно последить!

"Реал" – "Галатасарай"

6 ноября, 22:00. Мадрид, "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" в матче прошлого тура в Стамбуле наконец одержал первую победу в нынешней Лиге Чемпионов, но к выходу из группы все еще очень далеко. В активе "бланкос" всего 4 очка после 3-х туров – счастье мадридцев, что их оппонентами за выход в 1/8 финала являются скромные "Брюгге" и "Галатасарай", иначе быть беде. ПСЖ пока вне конкуренции – в случае победы над "Брюгге" команда Томаса Тухеля практически гарантирует себе первое место квартета. Команда Зидана все еще не может похвастаться стабильностью результатов – в последнем матче Примеры "Реал" расписал ничью со скромным "Бетисом" и потерял возможность возглавить турнирную таблицу чемпионата Испании. Впрочем, пока приоритетом для королевского клуба является Лига Чемпионов, ведь в случае поражения от "Галатасарая" мадридцы окажутся на грани катастрофы. Конечно, в неудачу не верится, но от нынешнего "Реала" можно ждать буквально всего. Мадридцам не помогут давно травмированные Начо и Асенсио, а также Гарет Бэйл. У "Галатасарая" не сыграет Радамель Фалькао – колумбиец все еще залечивает повреждения.