Лига чемпионов продаст ТВ-права за 15 миллиардов евро
Фото: инстаграм УЕФА\Автор неизвестен
УЕФА продаст ТВ-права на Лигу чемпионов за 15 миллиардов евро. Это событие станет глотком свежего воздуха, уверен президент "Пари Сен-Жермен" и председатель Европейской ассоциации клубов (ECA) Нассер Аль-Хелайфи.
Аль-Хелайфи в письме, доступ к которому получило издание The Times, отметил, что контракт на три года, стоимость которого составит 5 миллиардов евро за сезон в 2024-2027 годах, будет означать "тектонический сдвиг" во власти клубов.
По информации источника, руководители ECA и УЕФА также уверены, что этот ход позволить ослабить позиции Суперлиги.
По информации издания Marca, от суммы в 15 миллиардов евро за три года клубы получат только 49%, остальные средства заберет себе УЕФА.
Напомним, что новый формат Лиги чемпионов стартует в 2024 году. Групповой этап пройдет по швейцарской системе, а количество команд возрастет с 32 до 36.
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