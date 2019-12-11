Лига Чемпионов: результаты 10 декабря
Подошли к концу матчи первого дня 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Стоит отметить матч российского клуба , который проиграл сопернику и выбыл из Лиги Чемпионов без шансов продолжить в Лиге Европы.
Группа E
"Наполи" - "Генк" - 4:0
Голы: Милик, 3 - 1:0, Милик, 26 - 2:0, Милик, 38 (пенальти) - 3:0, Мертенс, 74 (пенальти) - 4:0.
"Зальцбург" - "Ливерпуль" - 0:2 (0:0)
Голы: Кейта, 57 - 0:1, Салах, 58 - 0:2.
Положение команд: "Ливерпуль" - 13, "Наполи" - 12 , "Зальцбург" - 7, "Генк" - 1.
Группа F
"Боруссия" Д - "Славия" - 2:1 (1:1)
Голы: Санчо, 10 - 1:0, Соучек, 43 - 1:1, Брандт, 61 - 2:1.
"Интер" - "Барселона" - 1:2 (1:1)
Голы: Перес, 23 - 0:1, Лукаку, 44 - 1:1, Фати, 87 - 1:2.
Положение команд: "Барселона" - 14, "Боруссия" - 10, "Интер" - 7, "Славия" - 2
Группа G
"Бенфика" - "Зенит" - 3:0 (0:0)
Голы: Серви, 47 - 1:0, Пицци, 58 (пенальти) - 2:0, Азмун, 79 (аг) - 3:0
"Лион" - "Лейпциг" - 2:2 (0:2)
Голы: Форсберг, 9 (с пенальти) - 0:1, Вернер, 33 (пенальти) - 0:2, Ауар, 50 - 1:2, Депай, 82 - 2:2.
Положение команд: "Лейпциг" - 11, "Лион" - 8, "Бенфика" - 7, "Зенит" - 7.
Группа H
"Челси" - "Лилль" - 2:1 (2:0)
Голы: Абрахам, 19 - 1:0, Аспиликуэта, 35 - 2:0, Реми, 78 - 2:1.
"Аякс" - "Валенсия" - 0:1 (0:1)
Гол: Родриго, 24.
Положение команд: "Валенсия" - 11, "Челси" - 11, "Аякс" - 10, "Лилль" - 1
Сегодня, 11 декабря, состоятся матчи второго дня заключительного тура группового этапа Лиги Чемпионов. По итогам этого дня станут известны все команды, прошедшие в плей-офф турнира.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4