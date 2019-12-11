Лига Чемпионов: результаты 10 декабря

Подошли к концу матчи первого дня 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Стоит отметить матч российского клуба , который проиграл сопернику и выбыл из Лиги Чемпионов без шансов продолжить в Лиге Европы.

Группа E

"Наполи" - "Генк" - 4:0

Голы: Милик, 3 - 1:0, Милик, 26 - 2:0, Милик, 38 (пенальти) - 3:0, Мертенс, 74 (пенальти) - 4:0.

"Зальцбург" - "Ливерпуль" - 0:2 (0:0)

Голы: Кейта, 57 - 0:1, Салах, 58 - 0:2.

Положение команд: "Ливерпуль" - 13, "Наполи" - 12 , "Зальцбург" - 7, "Генк" - 1.

Группа F

"Боруссия" Д - "Славия" - 2:1 (1:1)

Голы: Санчо, 10 - 1:0, Соучек, 43 - 1:1, Брандт, 61 - 2:1.

"Интер" - "Барселона" - 1:2 (1:1)

Голы: Перес, 23 - 0:1, Лукаку, 44 - 1:1, Фати, 87 - 1:2.

Положение команд: "Барселона" - 14, "Боруссия" - 10, "Интер" - 7, "Славия" - 2

Группа G

"Бенфика" - "Зенит" - 3:0 (0:0)

Голы: Серви, 47 - 1:0, Пицци, 58 (пенальти) - 2:0, Азмун, 79 (аг) - 3:0

"Лион" - "Лейпциг" - 2:2 (0:2)

Голы: Форсберг, 9 (с пенальти) - 0:1, Вернер, 33 (пенальти) - 0:2, Ауар, 50 - 1:2, Депай, 82 - 2:2.

Положение команд: "Лейпциг" - 11, "Лион" - 8, "Бенфика" - 7, "Зенит" - 7.

Группа H

"Челси" - "Лилль" - 2:1 (2:0)

Голы: Абрахам, 19 - 1:0, Аспиликуэта, 35 - 2:0, Реми, 78 - 2:1.

"Аякс" - "Валенсия" - 0:1 (0:1)

Гол: Родриго, 24.

Положение команд: "Валенсия" - 11, "Челси" - 11, "Аякс" - 10, "Лилль" - 1

Сегодня, 11 декабря, состоятся матчи второго дня заключительного тура группового этапа Лиги Чемпионов. По итогам этого дня станут известны все команды, прошедшие в плей-офф турнира.

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