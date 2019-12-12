Лига Чемпионов: результаты 11 декабря

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Лига Чемпионов: результаты 11 декабря

11 декабря состоялись восемь матчей второго дня 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Группа A

"Брюгге" Бельгия – "Реал" Испания - 1:3 (0:0)
Голы: Родриго, 53 - 0:1, Ванакен, 55 - 1:1, Винисиус Жуниор, 64 - 1:2, Модрич, 90+1 - 1:3 

ПСЖ Франция – "Галатасарай" Турция - 5:0 (2:0)
Голы: Икарди, 32 - 1:0, Сарабия, 35 - 2:0, Неймар, 46 - 3:0, Мбаппе, 63 - 4:0, Кавани, 84 (с пенальти) - 5:0

Положение команд: ПСЖ - 16, Реал - 11, Брюгге - 3, Галатасарай - 2.

Группа B

"Бавария" Германия – "Тоттенхэм" Англия - 3:1 (2:1)
Голы: Коман, 14 - 1:0, Сессеньон, 20 - 1:1, Мюллер, 45 - 2:1, Коутиньо, 64 - 3:1 

"Олимпиакос" Греция – "Црвена Звезда" Сербия - 1:0 (0:0)
Гол: Эль-Араби, 87 (с пенальти) - 1:0

Положение команд: Бавария - 18, Тоттенхэм - 10, Олимпиакос - 4, Црвена Звезда - 3.

Группа C

"Шахтер" Украина – "Аталанта" Италия - 0:3 (0:0)
Голы: Кастань, 66 - 0:1, Пашалич, 80 - 0:2, Госенс, 90 - 0:3

"Динамо" Загреб Хорватия – "Манчестер Сити" Англия - 1:4 (1:1)
Голы: Ольмо, 10 - 1:0, Габриэл Жезус, 34 - 1:1, Габриэл Жезус, 50 - 1:2, Габриэл Жезус, 54 - 1:3, Фоден, 84 - 1:4

Положение команд: Манчестер Сити - 14, Аталанта - 7, Шахтер - 6, Динамо Загреб - 5.

Группа D

"Атлетико" Испания – "Локомотив" Россия - 2:0 (1:0)
Голы: Фелиш, 17 (с пенальти), Фелипе, 54 - 2:0

"Байер" Германия – "Ювентус" Италия - 0:2 (0:0)
Голы: Роналду, 75 - 0:1, Игуаин, 90+2 - 0:2

Положение команд: Ювентус - 16, Атлетико - 10, Байер - 6, Локомотив - 3.

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