Лига Чемпионов: результаты 11 декабря
11 декабря состоялись восемь матчей второго дня 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.
Группа A
"Брюгге" Бельгия – "Реал" Испания - 1:3 (0:0)
Голы: Родриго, 53 - 0:1, Ванакен, 55 - 1:1, Винисиус Жуниор, 64 - 1:2, Модрич, 90+1 - 1:3
ПСЖ Франция – "Галатасарай" Турция - 5:0 (2:0)
Голы: Икарди, 32 - 1:0, Сарабия, 35 - 2:0, Неймар, 46 - 3:0, Мбаппе, 63 - 4:0, Кавани, 84 (с пенальти) - 5:0
Положение команд: ПСЖ - 16, Реал - 11, Брюгге - 3, Галатасарай - 2.
Группа B
"Бавария" Германия – "Тоттенхэм" Англия - 3:1 (2:1)
Голы: Коман, 14 - 1:0, Сессеньон, 20 - 1:1, Мюллер, 45 - 2:1, Коутиньо, 64 - 3:1
"Олимпиакос" Греция – "Црвена Звезда" Сербия - 1:0 (0:0)
Гол: Эль-Араби, 87 (с пенальти) - 1:0
Положение команд: Бавария - 18, Тоттенхэм - 10, Олимпиакос - 4, Црвена Звезда - 3.
Группа C
"Шахтер" Украина – "Аталанта" Италия - 0:3 (0:0)
Голы: Кастань, 66 - 0:1, Пашалич, 80 - 0:2, Госенс, 90 - 0:3
"Динамо" Загреб Хорватия – "Манчестер Сити" Англия - 1:4 (1:1)
Голы: Ольмо, 10 - 1:0, Габриэл Жезус, 34 - 1:1, Габриэл Жезус, 50 - 1:2, Габриэл Жезус, 54 - 1:3, Фоден, 84 - 1:4
Положение команд: Манчестер Сити - 14, Аталанта - 7, Шахтер - 6, Динамо Загреб - 5.
Группа D
"Атлетико" Испания – "Локомотив" Россия - 2:0 (1:0)
Голы: Фелиш, 17 (с пенальти), Фелипе, 54 - 2:0
"Байер" Германия – "Ювентус" Италия - 0:2 (0:0)
Голы: Роналду, 75 - 0:1, Игуаин, 90+2 - 0:2
Положение команд: Ювентус - 16, Атлетико - 10, Байер - 6, Локомотив - 3.
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|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
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|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
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|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
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|9
|2
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|9
|3
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|6
|4
|Генк
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|4
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|О
|1
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|11
|2
|Аякс
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|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
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|6
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|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
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|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
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|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
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|2
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|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4