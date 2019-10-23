Лига Чемпионов: результаты 22 октября

Подошли к концу матчи первого игрового дня 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Стоит отметить матч "Ювентус" - "Локомотив", в котором туринцы вырвали победу за 10 минут до конца основного времени встречи.

Группа А

"Брюгге" - ПСЖ - 0:5

Голы: Икарди, 7 - 0:1, Мбаппе, 61 - 0:2, Икарди, 63 - 0:3, Мбаппе, 79 - 0:4, Мбаппе, 83 - 0:5

"Галатасарай" - "Реал" - 0:1

Голы: Кроос, 18 - 0:1

Положение команд: ПСЖ - 9, "Реал" - 4, "Брюгге" - 2, "Галатасарай" - 1.

Группа B

"Олимпиакос П" - "Бавария" - 2:3

Голы: Эль-Араби, 23 - 1:0, Левандовски, 34 - 1:1, Левандовски, 62 - 1:2, Толиссо, 75 - 1:3, Гильерме, 79 - 2:3.

"Тоттенхэм" - "Црвена Звезда" - 5:0

Голы: Кейн, 9 - 1:0, Сон Хын Мин, 16 - 2:0, Сон Хын Мин, 44 - 3:0, Ламела, 67 - 4:0, Кейн, 72 - 5:0.

Положение команд: "Бавария" - 9 баллов, "Тоттенхэм" - 4, "Олимпиакос" - 3 "Црвена Звезда" - 1.

Группа С

"Манчестер Сити" - "Аталанта" - 5:1

Голы: Малиновский, 28 (с пенальти) - 0:1, Агуэро, 34 - 1:1, Агуэро, 38 (с пенальти) - 2:1, Стерлинг, 58 - 3:1, Стерлинг, 64 - 4:1, Стерлинг, 69 - 5:1.

"Шахтер" - "Динамо" Загреб - 2:2

Голы: Коноплянка, 16 - 1:0, Ольмо, 25 - 1:1, Оршич, 60 (пенальти) - 1:2, Додо, 75 -2:2.

Положение команд: "Ман Сити" - 9, "Динамо Загреб" - 4, "Шахтер" - 4, "Аталанта" - 0

Группа D

"Атлетико" - "Байер" - 1:0

Гол: Мората, 78

"Ювентус" - "Локомотив" - 2:1

Голы: Миранчук, 30 - 0:1, Дибала, 77 - 1:1, Дибала, 79 - 1:2

Положение команд: "Атлетико" - 7, "Ювентус" - 7, "Локомотив" - 3, "Байер" - 0

Сегодня, 23 октября, состоится еще 8 матчей 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

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