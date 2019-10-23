Лига Чемпионов: результаты 22 октября
Подошли к концу матчи первого игрового дня 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.
Стоит отметить матч "Ювентус" - "Локомотив", в котором туринцы вырвали победу за 10 минут до конца основного времени встречи.
Группа А
"Брюгге" - ПСЖ - 0:5
Голы: Икарди, 7 - 0:1, Мбаппе, 61 - 0:2, Икарди, 63 - 0:3, Мбаппе, 79 - 0:4, Мбаппе, 83 - 0:5
"Галатасарай" - "Реал" - 0:1
Голы: Кроос, 18 - 0:1
Положение команд: ПСЖ - 9, "Реал" - 4, "Брюгге" - 2, "Галатасарай" - 1.
Группа B
"Олимпиакос П" - "Бавария" - 2:3
Голы: Эль-Араби, 23 - 1:0, Левандовски, 34 - 1:1, Левандовски, 62 - 1:2, Толиссо, 75 - 1:3, Гильерме, 79 - 2:3.
"Тоттенхэм" - "Црвена Звезда" - 5:0
Голы: Кейн, 9 - 1:0, Сон Хын Мин, 16 - 2:0, Сон Хын Мин, 44 - 3:0, Ламела, 67 - 4:0, Кейн, 72 - 5:0.
Положение команд: "Бавария" - 9 баллов, "Тоттенхэм" - 4, "Олимпиакос" - 3 "Црвена Звезда" - 1.
Группа С
"Манчестер Сити" - "Аталанта" - 5:1
Голы: Малиновский, 28 (с пенальти) - 0:1, Агуэро, 34 - 1:1, Агуэро, 38 (с пенальти) - 2:1, Стерлинг, 58 - 3:1, Стерлинг, 64 - 4:1, Стерлинг, 69 - 5:1.
"Шахтер" - "Динамо" Загреб - 2:2
Голы: Коноплянка, 16 - 1:0, Ольмо, 25 - 1:1, Оршич, 60 (пенальти) - 1:2, Додо, 75 -2:2.
Положение команд: "Ман Сити" - 9, "Динамо Загреб" - 4, "Шахтер" - 4, "Аталанта" - 0
Группа D
"Атлетико" - "Байер" - 1:0
Гол: Мората, 78
"Ювентус" - "Локомотив" - 2:1
Голы: Миранчук, 30 - 0:1, Дибала, 77 - 1:1, Дибала, 79 - 1:2
Положение команд: "Атлетико" - 7, "Ювентус" - 7, "Локомотив" - 3, "Байер" - 0
Сегодня, 23 октября, состоится еще 8 матчей 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.
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