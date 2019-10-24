Лига Чемпионов: результаты 23 октября

Теги зенит санкт-петербургливерпульбарселонаинтер миланборуссия дортмунд

Лига Чемпионов: результаты 23 октября

Подошел к концу второй день 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Стоит отметить матч "РБ Лейпциг" - "Зенит", в котором наш клуб уступил конкуренту за выход в плей-офф ЛЧ.

Группа E

"Зальцбург" - "Наполи" - 2:3

Голы: Мертенс, 17 - 0:1, Холанн, 41 (с пенальти) - 1:1, Мертенс, 64 - 1:2, Холанн, 72 - 2:2. Инсинье, 73 - 2:3.

"Генк" - "Ливерпуль" - 1:4

Голы: Окслейд-Чемберлен, 2 - 0:1, Окслейд-Чемберлен, 57 - 0:2, Мане, 77 - 0:3, Салах, 87 - 0:4, Одей, 88 - 1:4.

Положение команд: "Наполи" - 7, "Ливерпуль" - 6, "Зальцбург" - 3, "Генк" - 1.

Группа F

"Интер" - "Боруссия" - 2:0 

Голы: Мартинес, 22 - 1:0, Кандрева, 89 - 2:0

"Славия" - "Барселона" - 1:2

Голы: Месси, 3 - 0:1, Боржил, 50 - 1:1, Олайинка, 57 (автогол) - 1:2

Положение команд: "Барселона" - 7, "Интер" - 4, "Боруссия" - 4, "Славия" - 1.

Группа G

"РБ Лейпциг" - "Зенит" - 2:1 

Голы: Ракицкий, 25 - 0:1, Лаймер, 49 -1:1, Забитцер, 59 - 2:1

"Бенфика" - "Лион" - 2:1 

Голы: Рафа Силва, 4 - 1:0, Депай, 70 - 1:1 Пиззи, 86 - 2:1.

Положение команд: "Лейпциг" - 6, "Зенит" - 4, "Лион" - 4, "Бенфика" - 3.

Группа H

"Аякс" -  "Челси" - 0:1 

Гол: Батшуайи, 86.

"Лилль" - "Валенсия" - 1:1 

Голы: Черышев, 63 - 0:1, Иконе, 90+5 - 1:1.

Положение команд: "Аякс" - 6  "Челси" - 6, "Валенсия" - 4, "Лилль" - 1.

Матчи 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов состояться 5 и 6 ноября.

А еще: На случай тотальных тренерских рокировок: ТОП-10 специалистов, которые сидят без работы. Часть 1 | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 23 октября

Главные новости дня: 23 октября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов