Лига Чемпионов: результаты 23 октября

Подошел к концу второй день 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Стоит отметить матч "РБ Лейпциг" - "Зенит", в котором наш клуб уступил конкуренту за выход в плей-офф ЛЧ.

Группа E

"Зальцбург" - "Наполи" - 2:3

Голы: Мертенс, 17 - 0:1, Холанн, 41 (с пенальти) - 1:1, Мертенс, 64 - 1:2, Холанн, 72 - 2:2. Инсинье, 73 - 2:3.

"Генк" - "Ливерпуль" - 1:4

Голы: Окслейд-Чемберлен, 2 - 0:1, Окслейд-Чемберлен, 57 - 0:2, Мане, 77 - 0:3, Салах, 87 - 0:4, Одей, 88 - 1:4.

Положение команд: "Наполи" - 7, "Ливерпуль" - 6, "Зальцбург" - 3, "Генк" - 1.

Группа F

"Интер" - "Боруссия" - 2:0

Голы: Мартинес, 22 - 1:0, Кандрева, 89 - 2:0

"Славия" - "Барселона" - 1:2

Голы: Месси, 3 - 0:1, Боржил, 50 - 1:1, Олайинка, 57 (автогол) - 1:2

Положение команд: "Барселона" - 7, "Интер" - 4, "Боруссия" - 4, "Славия" - 1.

Группа G

"РБ Лейпциг" - "Зенит" - 2:1

Голы: Ракицкий, 25 - 0:1, Лаймер, 49 -1:1, Забитцер, 59 - 2:1

"Бенфика" - "Лион" - 2:1

Голы: Рафа Силва, 4 - 1:0, Депай, 70 - 1:1 Пиззи, 86 - 2:1.

Положение команд: "Лейпциг" - 6, "Зенит" - 4, "Лион" - 4, "Бенфика" - 3.

Группа H

"Аякс" - "Челси" - 0:1

Гол: Батшуайи, 86.

"Лилль" - "Валенсия" - 1:1

Голы: Черышев, 63 - 0:1, Иконе, 90+5 - 1:1.

Положение команд: "Аякс" - 6 "Челси" - 6, "Валенсия" - 4, "Лилль" - 1.

Матчи 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов состояться 5 и 6 ноября.

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