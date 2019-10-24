Лига Чемпионов: результаты 23 октября
Подошел к концу второй день 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Стоит отметить матч "РБ Лейпциг" - "Зенит", в котором наш клуб уступил конкуренту за выход в плей-офф ЛЧ.
Группа E
"Зальцбург" - "Наполи" - 2:3
Голы: Мертенс, 17 - 0:1, Холанн, 41 (с пенальти) - 1:1, Мертенс, 64 - 1:2, Холанн, 72 - 2:2. Инсинье, 73 - 2:3.
"Генк" - "Ливерпуль" - 1:4
Голы: Окслейд-Чемберлен, 2 - 0:1, Окслейд-Чемберлен, 57 - 0:2, Мане, 77 - 0:3, Салах, 87 - 0:4, Одей, 88 - 1:4.
Положение команд: "Наполи" - 7, "Ливерпуль" - 6, "Зальцбург" - 3, "Генк" - 1.
Группа F
"Интер" - "Боруссия" - 2:0
Голы: Мартинес, 22 - 1:0, Кандрева, 89 - 2:0
"Славия" - "Барселона" - 1:2
Голы: Месси, 3 - 0:1, Боржил, 50 - 1:1, Олайинка, 57 (автогол) - 1:2
Положение команд: "Барселона" - 7, "Интер" - 4, "Боруссия" - 4, "Славия" - 1.
Группа G
"РБ Лейпциг" - "Зенит" - 2:1
Голы: Ракицкий, 25 - 0:1, Лаймер, 49 -1:1, Забитцер, 59 - 2:1
"Бенфика" - "Лион" - 2:1
Голы: Рафа Силва, 4 - 1:0, Депай, 70 - 1:1 Пиззи, 86 - 2:1.
Положение команд: "Лейпциг" - 6, "Зенит" - 4, "Лион" - 4, "Бенфика" - 3.
Группа H
"Аякс" - "Челси" - 0:1
Гол: Батшуайи, 86.
"Лилль" - "Валенсия" - 1:1
Голы: Черышев, 63 - 0:1, Иконе, 90+5 - 1:1.
Положение команд: "Аякс" - 6 "Челси" - 6, "Валенсия" - 4, "Лилль" - 1.
Матчи 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов состояться 5 и 6 ноября.
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|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
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|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4