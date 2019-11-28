Лига Чемпионов: результаты 27 ноября

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Лига Чемпионов: результаты 27 ноября

Подошли к концу матчи 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Стоит обратить внимание на победный матч "Зенита".

Группа E

"Ливерпуль" - "Наполи" - 1:1 (0:1)

Голы: Мертенс, 21 - 0:1, Ловрен, 65 - 1:1.

"Генк" - "Зальцбург" - 1:4 (0:2)

Голы: Дака, 43 - 0:1, Минамино, 45 - 0:2, Хван Хи Чхан, 69 - 0:3, Саматта, 85 - 1:3, Холанн, 87 - 1:4.

Положение команд: "Ливерпуль" - 10, "Наполи" - 9, "Зальцбург" - 7, "Генк" - 1

Группа F

"Барселона" - "Боруссию" - 3:1 (2:0)

Голы: Суарес, 29 - 1:0, Месси, 33 - 2:0, Гризманн, 67 - 3:0, Санчо - 3:1

"Славия Пр" - "Интер" - 1:3 (1:1)

Голы: Мартинес, 19 - 0:1, Соучек, 37 (с пенальти) - 1:1, Лукаку, 81 - 1:2, Мартинес, 88 - 1:3.

Положение команд: "Барселона" - 11,  "Интер" -7 , "Боруссия" - 7, "Славия" - 2.

Группа G

"Зенит" - "Лион" - 2:0 (1:0)

Голы: Дзюба, 42 - 1:0, Оздоев, 84 - 2:0

"Лейпциг" - "Бенфика" - 2:2 (0:1)

Голы: Пиззи, 20 - 0:1, Винисиус, 59 - 0:2, Форсберг, 90 (с пенальти) - 1:2, Форсберг, 90+5 - 2:2

Положение команд: "Лейпциг" - 10, "Зенит" - 7, "Лион" - 7, "Бенфика" - 4

Группа H

"Валенсия" - "Челси" - 2:2 (1:1)

Голы: Солер, 40 - 1:0, Ковачич, 41 - 1:1, Пулишич, 50 - 1:2, Васс, 82 - 2:2

"Лилль" - "Аякс" - 0:2 (0:1)

Голы: Зиех, 2 - 0:1, Промес, 59 - 0:2.

Положение команд: "Аякс" - 10, "Валенсия" - 8, "Челси" - 8, "Лилль" - 1

Матч 6-го тура Лиги Чемпионов состояться 10 и 11 декабря.

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