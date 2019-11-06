Лига Чемпионов: результаты 5 ноября

Подошел к концу первый день 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Стоит отметить матч "Зенит" - "РБ Лейпциг", в котором наш клуб уступил конкуренту за выход в плей-офф ЛЧ.

Группа Е

"Ливерпуль" - "Генк" - 2:1

Голы: Вайналдум, 14 - 1:0, Саматта, 41 - 1:1, Окслейд-Чемберлен, 53 - 2:1

"Наполи" - "Ред Булл" - 1:1

Голы: Холанд, 11 (пенальти) - 0:1, Лосано, 43 - 1:1

Положение команд: "Ливерпуль" - 9, "Наполи" - 8, "Ред Булл" - 4, "Генк" - 1

Группа F

"Барселона" - "Славия" - 0:0

"Боруссия" - "Интер" - 3:2

Голы: Мартинес, 5 - 0:1, Весино, 40 - 0:2, Хакими, 51 - 1:2, Брандт, 64 - 2:2, Хакими, 77 - 3:2.

Положение команд: "Барселона" - 8, "Боруссия" - 7, "Интер" - 4, "Славия" - 2

Группа G

"Зенит" - "РБ Лейпциг" - 0:2

Голы: Демме, 45+5 - 0:1, Забитцер, 63 - 0:2.

"Лион" - "Бенфика" - 3:1

Голы: Андерсен, 4 - 1:0, Депай, 33 - 2:0, Сеферович, 76 - 2:1, Траоре, 89 - 3:1

Положение команд: "РБ Лейпциг" - 9, "Лион" - 7, "Зенит" - 4, "Бенфика" - 3.

Группа H

"Валенсия" - "Лилль" - 4:1

Голы: Осимен, 25 - 0:1, Парехо, 66 (с пенальти) - 1:1, Сумаре, 82 (в свои ворота) - 2:1. Кондогбья, 84 - 3:1, Торрес, 90 - 4:1.

"Челси" - "Аякс" - 4:4

Голы: Абрахам, 2 (в свои ворота) - 0:1, Жоржинью, 5 (с пенальти) - 1:1, Промес, 20 - 1:2, Аррисабалага, 35 (в свои ворота) - 1:3, ван де Бек, 55 - 1:4, Аспиликуэта, 63 - 2:4, Жоржинью, 71 (с пенальти) - 3:4, Джеймс, 74 - 4:4.

Положение команд: "Аякс" - 7, "Челси" - 7, "Валенсия" - 7, "Лилль" - 1.

Сегодня, 6 октября, пройдет вторая часть матчей 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

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