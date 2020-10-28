Лига Чемпионов: результаты матчей 27 октября
Во вторник, 28 октября, состоялись восемь матчей 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.
Стоит отметить поражение "Локомотива" от "Баварии". Несмотря на проигрыш, "железнодорожники" боролись до последней минуты матча.
Итоги встреч:
Группа A
"Локомотив" - "Бавария" - 1:2 (0:1)
Голы: Горецка, 13 - 0:1, Миранчук, 70 - 1:1, Киммих, 79 - 1:2
"Атлетико" - "Зальцбург" - 3:2 (1:1)
Голы: Льоренте, 29 - 1:0, Собослои, 40 - 1:1, Бериша, 47 - 1:2, Жоау Феликс, 52 - 2:2, Жоау Феликс, 85 - 3:2.
Группа B
"Шахтер" - "Интер" - 0:0
"Боруссия" - "Реал" - 2:2 (1:0)
Голы: Тюрам, 33 - 1:0, Тюрам, 59 - 2:0, Бензема, 87 - 2:1, Каземиро, 90+3 - 2:2
Группа С
"Порту" - "Олимпиакос П" - 2:0 (1:0)
Голы: Виейра, 11 - 1:0, Сержиу Оливейра, 85 - 2:0.
"Марсель" - "Манчестер Сити" - 0:3 (0:1)
Голы: Торрес, 18 - 0:1, Гюндоган, 76 - 0:2, Стерлинг, 81 - 0:3.
Группа D
"Аталанта" - "Аякс" - 2:2 (0:2)
Голы: Тадич, 30 (пенальти) - 0:1, Траоре, 38 - 0:2, Сапата, 54 - 1:2, Сапата, 60 - 2:2.
"Ливерпуль" - "Мидтьюлланн" - 2:0 (0:0)
Голы: Жота, 55 - 1:0, Салах, 90+3 (с пенальти) - 2:0.
28 октября пройдут еще восемь матчей 2-го тура ЛЧ. Особое внимание стоит уделить "Зениту", который встретится с "Боруссией" и "Краснодару", играющему с "Челси".
Не пропустите: "Локомотив" в домашнем матче проиграл "Баварии" в Лиге Чемпионов| http://soccernews.ru
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