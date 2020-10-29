Лига Чемпионов: результаты матчей 28 октября

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Лига Чемпионов: результаты матчей 28 октября

В среду, 28 октября, состоялись восемь матчей 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Оба российских клуба - "Краснодар" и "Зенит" потерпели поражения в выездных поединках.

Группа Е

"Краснодар" Россия - "Челси" Англия - 0:4 (0:1)
Голы: Хадсон-Одои, 37 - 0:1, Вернер, 76 (с пенальти) - 0:2, Зиеш, 79 - 0:3, Пулишич, 90 - 0:4

"Севилья" Испания - "Ренн" Франция - 1:0 (0:0)
Гол: де Йонг, 55 - 1:0

Положение команд: "Челси", "Севилья" - 4, "Ренн", "Краснодар" - 1.

Группа F

"Боруссия" Дортмунд Германия – "Зенит" Россия - 2:0 (0:0)
Голы: Санчо, 78 (с пенальти) - 1:0, Холанд, 90+1 - 2:0

"Брюгге" Бельгия - "Лацио" Италия - 1:1 (1:1)
Голы: Корреа, 14 - 0:1, Ванакен, 42 (с пенальти) - 1:1

Положение команд: "Лацио", "Брюгге" - 4, "Боруссия" - 3, "Зенит" - 0.

Группа G

"Ювентус" Италия - "Барселона" Испания - 0:2 (0:1)
Голы: Дембеле, 14 - 0:1, Месси, 90 (с пенальти) - 0:2

"Ференцварош" Венгрия – "Динамо" Киев Украина - 2:2 (0:2)
Голы: Цыганков, 28 (с пенальти) - 0:1, де Пена, 41 - 0:2, Нгуэн, 59 - 1:2, Боли, 90 - 2:2

Положение команд: "Барселона" - 6, "Ювентус" - 3, "Динамо", "Ференцварош" - 1.

Группа Н

"Истанбул Башакшехир" Турция - ПСЖ Франция 0:2 (0:0)
Голы: Кин, 64 - 0:1, Кин, 79 - 0:2

"Манчестер Юнайтед" Англия - "РБ Лейпциг" Германия - 5:0 (1:0)
Голы: Гринвуд, 21 - 1:0, Рэшфорд, 74 - 2:0, Рэшфорд, 78 - 3:0, Марсьяль, 87 (с пенальти) - 4:0, Рэшфорд, 90 - 5:0

Положение команд: "Манчестер Юнайтед" - 6, ПСЖ, "РБ Лейпциг" - 3, "Истанбул Башакшехир" - 0.

Не пропустите: Несколько игроков "Краснодара" не поддержали акцию BLM перед матчем с "Челси". | http://soccernews.ru
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