Лига чемпионов: результаты матчей 3-го раунда квалификации 7 августа

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Лига чемпионов: результаты матчей 3-го раунда квалификации 7 августа

Завершились несколько первых матчей 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Стоит отметить довольно неожиданную победу австрийского ЛАСКа на выезде над швейцарским "Базелем".

"Истанбул" Турция – "Олимпиакос" Греция - 0:1 (0:0)
Гол: Масурас, 53 - 0:1

ЧФР Румыния – "Селтик" Шотландия - 1:1 (1:1)
Голы: Рондон, 28 - 1:0, Форрест, 37 - 1:1

"Базель" Швейцария – ЛАСК Австрия - 1:2 (0:0)
Голы: Траунер, 50 - 0:1, Клаусс, 82 - 0:2, Дзуффи, 87 - 1:2

"Марибор" Словения – "Русенборг" Норвегия - 1:3 (0:0)
Голы: Тофт-Содерлунд, 50 - 0:1, Тофт-Содерлунд, 63 - 0:2, Таварес, 70 - 1:2, Йенсен, 71 - 1:3

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