Лига чемпионов: результаты матчей 3-го раунда квалификации 7 августа
Завершились несколько первых матчей 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Стоит отметить довольно неожиданную победу австрийского ЛАСКа на выезде над швейцарским "Базелем".
"Истанбул" Турция – "Олимпиакос" Греция - 0:1 (0:0)
Гол: Масурас, 53 - 0:1
ЧФР Румыния – "Селтик" Шотландия - 1:1 (1:1)
Голы: Рондон, 28 - 1:0, Форрест, 37 - 1:1
"Базель" Швейцария – ЛАСК Австрия - 1:2 (0:0)
Голы: Траунер, 50 - 0:1, Клаусс, 82 - 0:2, Дзуффи, 87 - 1:2
"Марибор" Словения – "Русенборг" Норвегия - 1:3 (0:0)
Голы: Тофт-Содерлунд, 50 - 0:1, Тофт-Содерлунд, 63 - 0:2, Таварес, 70 - 1:2, Йенсен, 71 - 1:3
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|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
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|4
|Группа E
|М
|О
|1
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|9
|3
|Динамо Киев
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|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4