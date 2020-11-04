Лига Чемпионов: результаты матчей 3 ноября
Во вторник, 3 ноября, состоялись восемь матчей 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Московский "Локомотив" удержал ничью с "Атлетико", "Шахтер" опозорился с менхенгладбахской "Боруссией", "Бавария" и "Ливерпуль" разгромили "Ред Булл Зальцбург" и "Аталанту" соответственно.
Группа А
"Ред Булл Зальцбург" Австрия – "Бавария" Германия - 2:6 (1:2)
Голы: Бериша, 4 - 1:0, Левандовски, 21 (с пенальти) - 1:1, Кристенсен, 44 (автогол) - 1:2, Окугава, 66 - 2:2, Боатенг, 79 - 2:3, Сане, 83 - 2:4, Левандовски, 88 - 2:5, Эрнандес, 90+2 - 2:6
"Локомотив" Россия – "Атлетико" Испания - 1:1 (1:1)
Голы: Хименес, 18 - 0:1, Миранчук, 25 (с пенальти) - 1:1
Положение команд: "Бавария" - 9, "Атлетико" - 4, "Локомотив" - 2, "Ред Булл Зальцбург" - 1.
Группа В
"Реал" Испания - "Интер" Италия - 3:2 (2:1)
Голы: Бензема, 25 - 1:0, Рамос, 33 - 2:0, Мартинес, 35 - 2:1, Перишич, 68 - 2:2, Родриго, 80 - 3:2
"Шахтер" Украина – "Боруссия" Менхенгладбах Германия - 0:6 (0:4)
Голы: Плеа, 8 - 0:1, Бондарь, 17 (автогол) - 0:2, Плеа, 26 - 0:3, Бенсебайни, 44 - 0:4, Штиндль, 65 - 0:5, Плеа, 78 - 0:6
Положение команд: "Боруссия" М - 5, "Шахтер", "Реал" - 4, "Интер" - 2.
Группа С
"Манчестер Сити" Англия – "Олимпиакос" Греция - 3:0 (1:0)
Голы: Ферран Торрес, 12 - 1:0, Габриэл Жезус, 81 - 2:0, Жоау Канселу, 90 - 3:0
"Порту" Португалия – "Марсель" Франция - 3:0 (2:0)
Голы: Марега, 4 - 1:0, Сержиу Оливейра, 28 (с пенальти) - 2:0, Диас, 69 - 3:0
Положение команд: "Манчестер Сити" - 9, "Порту" - 6, "Олимпиакос" - 3, "Марсель" - 0.
Группа D
"Аталанта" Италия - "Ливерпуль" Англия - 0:5 (0:2)
Голы: Жота, 16 - 0:1, Жота, 33 - 0:2, Салах, 47 - 0:3, Мане, 49 - 0:4, Жота, 54 - 0:5
"Мидтьюлланд" Дания – "Аякс" Нидерланды - 1:2 (1:2)
Голы: Антони, 1 - 0:1, Тадич, 13 - 0:2, Дрейер, 18 - 1:2
Положение команд: "Ливерпуль" - 9, "Аякс", "Аталанта" - 4, ""Мидтьюлланд" - 0.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4