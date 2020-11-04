Лига Чемпионов: результаты матчей 3 ноября

Во вторник, 3 ноября, состоялись восемь матчей 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Московский "Локомотив" удержал ничью с "Атлетико", "Шахтер" опозорился с менхенгладбахской "Боруссией", "Бавария" и "Ливерпуль" разгромили "Ред Булл Зальцбург" и "Аталанту" соответственно.

Группа А

"Ред Булл Зальцбург" Австрия – "Бавария" Германия - 2:6 (1:2)

Голы: Бериша, 4 - 1:0, Левандовски, 21 (с пенальти) - 1:1, Кристенсен, 44 (автогол) - 1:2, Окугава, 66 - 2:2, Боатенг, 79 - 2:3, Сане, 83 - 2:4, Левандовски, 88 - 2:5, Эрнандес, 90+2 - 2:6

"Локомотив" Россия – "Атлетико" Испания - 1:1 (1:1)

Голы: Хименес, 18 - 0:1, Миранчук, 25 (с пенальти) - 1:1

Положение команд: "Бавария" - 9, "Атлетико" - 4, "Локомотив" - 2, "Ред Булл Зальцбург" - 1.

Группа В

"Реал" Испания - "Интер" Италия - 3:2 (2:1)

Голы: Бензема, 25 - 1:0, Рамос, 33 - 2:0, Мартинес, 35 - 2:1, Перишич, 68 - 2:2, Родриго, 80 - 3:2

"Шахтер" Украина – "Боруссия" Менхенгладбах Германия - 0:6 (0:4)

Голы: Плеа, 8 - 0:1, Бондарь, 17 (автогол) - 0:2, Плеа, 26 - 0:3, Бенсебайни, 44 - 0:4, Штиндль, 65 - 0:5, Плеа, 78 - 0:6

Положение команд: "Боруссия" М - 5, "Шахтер", "Реал" - 4, "Интер" - 2.

Группа С

"Манчестер Сити" Англия – "Олимпиакос" Греция - 3:0 (1:0)

Голы: Ферран Торрес, 12 - 1:0, Габриэл Жезус, 81 - 2:0, Жоау Канселу, 90 - 3:0

"Порту" Португалия – "Марсель" Франция - 3:0 (2:0)

Голы: Марега, 4 - 1:0, Сержиу Оливейра, 28 (с пенальти) - 2:0, Диас, 69 - 3:0

Положение команд: "Манчестер Сити" - 9, "Порту" - 6, "Олимпиакос" - 3, "Марсель" - 0.

Группа D

"Аталанта" Италия - "Ливерпуль" Англия - 0:5 (0:2)

Голы: Жота, 16 - 0:1, Жота, 33 - 0:2, Салах, 47 - 0:3, Мане, 49 - 0:4, Жота, 54 - 0:5

"Мидтьюлланд" Дания – "Аякс" Нидерланды - 1:2 (1:2)

Голы: Антони, 1 - 0:1, Тадич, 13 - 0:2, Дрейер, 18 - 1:2

Положение команд: "Ливерпуль" - 9, "Аякс", "Аталанта" - 4, ""Мидтьюлланд" - 0.

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