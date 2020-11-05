Лига Чемпионов: результаты матчей 4 ноября
Представляем вашему вниманию результаты матчей 3-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов, которые состоялись в среду, 4 ноября.
Группа E
"Севилья" - "Краснодар" 3:2
Голы: Сулейманов, 17 - 0:1, Берг (пен), 21 - 0:2, Ракитич, 42 - 1:2, Эн-Несири, 69 - 2:2, Эн-Несири, 72 - 3:2
"Челси" - "Ренн" 3:0
Голы: Вернер (пен), 10 - 1:0, Вернер (пен), 41 - 2:0, Абрахам, 50 - 3:0
Положение команд: "Челси" (7), "Севилья" (7), "Краснодар" (1), "Ренн" (1).
Группа F
"Зенит" - "Лацио" 1:1
Голы: Ерохин, 32 - 1:0, Кайседо, 82 - 1:1
"Брюгге" - "Боруссия" Д 0:3
Голы: Азар, 14 - 0:1, Холанд, 18 - 0:2, Холанд, 32 - 0:3
Положение команд: "Боруссия" (6), "Лацио" (5), "Брюгге" (4), "Зенит" (1).
Группа G
"Барселона" - "Динамо" Киев 2:1
Голы: Месси (пен), 5 - 1:0, Пике, 65 - 2:0, Цыганков, 75 - 2:1
"Ференцварош" - "Ювентус" 1:4
Голы: Мората, 7 - 0:1, Мората, 60 - 0:2, Дибала, 72 - 0:3, Двали (аг), 82 - 0:4, Боли, 90 - 1:4
Положение команд: "Барселона" (9), "Ювентус" (6), "Динамо" (1), "Ференцварош" (1).
Группа H
"РБ Лейпциг" - ПСЖ 2:1
Голы: Ди Мария, 6 - 0:1, Нкунку, 41 - 1:1, Форсберг (пен), 57 - 2:1
"Истанбул" - "Манчестер Юнайтед" 2:1
Голы: Ба, 12 - 1:0, Вишча, 40 - 2:0, Марсьяль, 43 - 2:1
Положение команд: "Манчестер Юнайтед" (6), "РБ Лейпциг" (6), ПСЖ (3), "Истанбул" (3).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4