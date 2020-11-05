Лига Чемпионов: результаты матчей 4 ноября

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Лига Чемпионов: результаты матчей 4 ноября

Представляем вашему вниманию результаты матчей 3-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов, которые состоялись в среду, 4 ноября.

Группа E

"Севилья" - "Краснодар" 3:2
Голы: Сулейманов, 17 - 0:1, Берг (пен), 21 - 0:2, Ракитич, 42 - 1:2, Эн-Несири, 69 - 2:2, Эн-Несири, 72 - 3:2  

"Челси" - "Ренн" 3:0
Голы: Вернер (пен), 10 - 1:0, Вернер (пен), 41 - 2:0, Абрахам, 50 - 3:0

Положение команд: "Челси" (7), "Севилья" (7), "Краснодар" (1), "Ренн" (1).


Группа F

"Зенит" - "Лацио" 1:1
Голы: Ерохин, 32 - 1:0, Кайседо, 82 - 1:1

"Брюгге" - "Боруссия" Д 0:3
Голы: Азар, 14 - 0:1, Холанд, 18 - 0:2, Холанд, 32 - 0:3

Положение команд: "Боруссия" (6), "Лацио" (5), "Брюгге" (4), "Зенит" (1).


Группа G

"Барселона" - "Динамо" Киев 2:1
Голы: Месси (пен), 5 - 1:0, Пике, 65 - 2:0, Цыганков, 75 - 2:1

"Ференцварош" - "Ювентус" 1:4
Голы: Мората, 7 - 0:1, Мората, 60 - 0:2, Дибала, 72 - 0:3, Двали (аг), 82 - 0:4, Боли, 90 - 1:4

Положение команд: "Барселона" (9), "Ювентус" (6), "Динамо" (1), "Ференцварош" (1).


Группа H

"РБ Лейпциг" - ПСЖ 2:1
Голы: Ди Мария, 6 - 0:1, Нкунку, 41 - 1:1, Форсберг (пен), 57 - 2:1

"Истанбул" - "Манчестер Юнайтед" 2:1
Голы: Ба, 12 - 1:0, Вишча, 40 - 2:0, Марсьяль, 43 - 2:1

Положение команд: "Манчестер Юнайтед" (6), "РБ Лейпциг" (6), ПСЖ (3), "Истанбул" (3).

Читайте также: Лига Чемпионов: результаты матчей 3 ноября. | http://soccernews.ru
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1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
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2 Рома Рома 6 9
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2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
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