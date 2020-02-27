Лига Чемпионов: результаты первых матчей 1/8 финала

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Лига Чемпионов: результаты первых матчей 1/8 финала

Представляем вашему вниманию результаты первых матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Атлетико" - "Ливерпуль" - 1:0
Голы: Сауль, 4 - 1:0


"Боруссия" Дортмунд - ПСЖ - 2:1
Голы: Холанд, 69 - 1:0, Мбаппе, 75 - 1:1, Холанд, 77 - 2:1


"Аталанта" – "Валенсия" - 4:1
Голы: Хатебур, 16 - 1:0, Иличич, 42 - 2:0, Фройлер, 57 - 3:0, Хатебур, 62 - 4:0, Черышев, 66 - 4:1


"Тоттенхэм" – "РБ Лейпциг" - 0:1
Гол: Вернер, 58 (с пенальти) - 0:1


"Челси" - "Бавария" - 0:3
Голы: Гнабри, 51 - 0:1, Гнабри, 54 - 0:2, Левандовски, 76 - 0:3


"Наполи" - "Барселона" - 1:1
Голы: Мертенс, 30 - 1:0, Гризманн, 57 - 1:1


"Лион" - "Ювентус" 1:0
Гол: Тузар, 31 - 1:0


"Реал" - "Манчестер Сити" 1:2
Голы: Иско, 60 - 1:0, Габриэл Жезус, 78 - 1:1, де Брюйне (пен), 83 - 1:2

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"Ювентус" проиграл "Лиону" в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов

"Ювентус" проиграл "Лиону" в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов

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