Лига Чемпионов с белорусским акцентом: БАТЭ сыграет с "Карабахом"

БАТЭ - "Карабах"

Стадион: "Борисов-Арена" (Борисов, Беларусь)

Начало матча: 20:00

Арбитр: Андрис Трейманис (Кулдига, Латвия)

Уже сегодня состоится ответный поединок в рамках квалификации Лиги Чемпионов между белорусским БАТЭ и азербайджанским "Карабахом". Неделю назад подопечным Алексея Бахы удалось взять верх и одержать минимальную победу (1:0).

БАТЭ подходит к поединку в отличном игровом состоянии. Команда имеет достаточно много игровой практики, так как белорусское первенство находится в самом разгаре. Стоит отметить, что после сыгранных семнадцати туров чемпионата БАТЭ занимает первою строчку таблицы, опережая ближайшего преследователя на семь очков. Также интересно, что в этом сезоне белорусы ещё не проиграли ни одного домашнего матча и пропустили в них лишь три мяча, что ещё раз доказывает тот факт, что стадион в Борисове является своеобразной крепостью для местной команды и любому сопернику здесь будет очень непросто.

В предыдущем раунде квалификации подопечным Бахы противостоял финский "ХИК". И если дома БАТЭ так и не смог найти ключи к воротам соперника и игра завершилась безголевой ничьёй, то уже в гостях белорусы смогли одержать вполне заслуженную победу (2:1) и пройти дальше по турнирной сетке.

В отличии от борисовчан, "Карабах" пока не проводит игр чемпионата Азербайджана и это негативно сказывается на общем впечатлении от игры команды. По последним матчам очень заметно, что подопечные Гурбана Гурбанова находятся не в самых лучших кондициях и этим вполне может воспользоваться такой опытный еврокубковый боец, как БАТЭ.

Свой путь в Лиге Чемпионов "Карабах" начинал встречами со словенской "Олимпией". На выезде коллектив Гурбанова добыл минимальную победу (1:0), а в гостях смог не пропустить и, как итог, добыть нужный для себя результат (0:0). Нечто подобное случилось и в следующем раунде с албанским "Кукеси". Однако в этот раз после гостевой ничьи (0:0) азербайджанцы разгромили своего соперника (3:0) и дальше отправились покорять футбольную Европу.

Интересные факты противостояния БАТЭ и "Карабаха":

БАТЭ никому не проигрывает 11 матчей кряду. Последнее поражение “желто-синих” датировано 2 июня

В пяти последних официальных матчах “Карабах” пропустил лишь один мяч

Клубы из Азербайджана никогда не обыгрывали команды из Беларуси. Из трёх матчей два завершились победой белорусов, а в одном была зафиксирована ничья. Разница мячей – 4:2.

Ориентировочные составы на игру:

БАТЭ: Щербицкий – Филипович, Филипенко, Володько, Яблонский, Рио, Бага, Стасевич, Иванич, Драгун, Сигневич.

"Карабах": Вагнер да Силва – Гусейнов, Медведев, Садыхов, Герье, Мичел, Славчев, Зубир, Гараев, Кинтана, Эмегара.

Прогноз на матч БАТЭ - "Карабах":

Скорее всего матч получится нерезультативным, так как БАТЭ славится своей игрой в обороне и вполне возможно, что белорусы просто закроются на своей половине поля и лишь изредка будут выбегать в быстрые контратаки. Не исключён и такой вариант, при котором команды так и не смогут распечатать ворота друг и друга и всё закончится ничьёй 0:0.

Букмекеры, анализируя данный матч, отдают предпочтение команде из Борисова, оценивая их победу коэффициентом в 2,25 балла, в то время как на итоговый успех "Карабаха" можно поставить со средним коэффициентом в 3,84 балла. На ничейный исход предлагается коэффициент в районе 3,12 балла.

Илья Панаев | http://soccernews.ru

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