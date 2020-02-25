Лига Чемпионов снова в деле: Месси будет соревноваться с Марадоной, а "Бавария" попробует отомстить "Челси" за финал 2012-ого

"Наполи" – "Барселона"

25 февраля, 23:00. Неаполь, "Сан-Паоло"

Лионель Месси приехал в Неаполь, чтобы доказать местным фанам, что он не хуже, чем легендарный Диего Армандо Марадона. Последний провел на стареньком "Сан-Паоло" наиболее успешный период своей карьеры, выиграв два скудетто. Здесь его считают живым божеством, которому ставят памятники и поют оды. Лео не нравится сравнение с тем, кто осчастливил аргентинскую нацию на Чемпионате Мира 1986, но заочное "соперничество" обеих за исторический трон буквально пленило Италию. Сегодня Неаполь говорит о Месси, наследника Марадоны. По словам самого Лео, каталонский гранд пока недостаточно силен для победы в Лиге Чемпионов. Однако, недавний покер действующего обладателя "Золотого мяча" в ворота "Эйбара" позволяет предполагать, что "Барса" медленно возвращает свойственный для себя яркий футбол с агрессивным прессингом и большим количеством моментов. Дебютант ЛЧ Кике Сетьен, похоже, не зря променял собственных коров на капризных звезд, которых начали списывать со счетов, особенно, после серии громких скандалов. Разгромная победа над басками с роскошным перформансом аргентинца вернула "Кулес" лидерство в Примере. Теперь они надеются развить успех на Апеннинах, пораженных коронавирусом. Гости уже ощутили на себе первые неудобства из-за опасной болезни: пришлось проходить дополнительный медосмотр, измерить температуру прямо на борту самолета, выполнять все требования медиков в отеле.

Испанская пресса предостерегает "блаугранас" от собственной болезни, симптомы которой проявляются как раз на стадии плей-офф Лиги Чемпионов. "Барса" провалила два последних розыгрыше самого престижного еврокубка с ужасными выступлениями в Риме и Ливерпуле. Неаполь – очередной сложный экзамен, прежде всего, из-за психологии. Команда Сетьена должна доказать, что готова добиваться результата на выезде, где обычно сильно затрудняет себе жизнь. Каталонцы убедительно выиграли группу смерти с "Боруссией" и "Интером", набрав 14 очков, но их игра в гостях была далека от идеала. Сначала едва унесли ноги из Дортмунда (0:0), а затем невероятно страдали в Праге (1:2). Выездной поединок с "Интером" (1: 2) вряд ли можно назвать показательным, ведь "Барса" играла полурезервным составом и не решала никаких турнирных задач. В предыдущих 16-ти гостевых матчах Лиги Чемпионов "Кулес" победили лишь шесть раз, и это большой шанс для "Наполи", который вовремя вышел на пик формы. Партенопейцы могут взять реванш за ужасное поражение от "Барсы" на МКЧ летом 2019-го (0:4), использовав фантастическую поддержку собственной торсиды. На "Сан-Паоло" всегда горячо, а каталонцы нередко паникуют при похожих условиях. Подопечные экспрессивного Дженнаро Гаттузо выдали серию из 7-ми триумфов в 9-ти поединках, одолели "Интер" на Джузеппе Меацца в Кубке Италии, подобрались к ТОП-5 итальянской Серии "А". Команда находится на ходу, но победы даются нелегко. Репетиция в "Брешии" оказалась сложной и энергозатратной – пропустили первыми, сравняли с пенальти, рисковали потерять очки.

Если "Барселона" преимущественно позорится на поздних стадиях Лиги Чемпионов, то "Наполи" еще ни разу не проходил 1/8 финала. Правда, итальянский клуб лишь дважды попадал в плей-офф – в сезонах 2011/12 и 2016/17. В обоих случаях неаполитанцы уступали будущим победителям турнира – "Челси" и "Реалу". В прошлом году "голубые" не вышли из группы, пропустив вперед "Ливерпуль" с ПСЖ, а в этот раз финишировали сразу за мерсисайдцами, набрав 12 очков. Неаполитанцы не проигрывали действующему обладателю трофея в текущей кампании. Дома "Наполи" сенсационно победил со счетом 2:1, а на "Энфилде", где "Барса" ранее пропустила четыре, расписал нулевую ничью. Интересно, что Кике Сетьен уже выигрывал тренерскую дуэль у Дженнаро Гаттузо. Это случилось на групповом этапе Лиги Европы 2018/19, когда Кантабрийский специалист возглавлял "Бетис", а Рино – свой родной "Милан". "Огурцы" взяли три очка на "Сан-Сиро" (2:1) и не проиграли дома (1:1). Севильский клуб в итоге финишировал первым, тогда как "россонери" заняли позорное третье место.

"Челси" – "Бавария"

25 февраля, 23:00. Лондон, "Стэмфорд Бридж"

"Бавария" против "Челси" – мощная опытная команда против нестабильной талантливой молодежи. Мюнхенцы вернулись на вершину Бундеслиги и идеально прошли групповой раунд Лиги Чемпионов, забивая в среднем по 4 гола за матч. Что важнее – "Ротэн" сейчас демонстрируют или не самое высокое качество футбола в Европе после "Ливерпуля". Все перевернула смена тренера. Ковач не раскрывал потенциал состава "Баварии", загонял футболистов в некомфортные условия. На его место повысили Ганси Флика, и игра вышла на другой уровень. Новый наставник улучшил сразу несколько аспектов: и высокий прессинг, и работу с мячом. Нынешнюю "Баварию" называют лучшей со времен Гвардиолы. "Не трудно увидеть разницу – мы по-другому играем без мяча, стараемся прессинговать соперника на его половине", – рассказывает Томас Мюллер. "Раумдойтер" отказывается публично критиковать Нико Ковача, но он больше выиграл от увольнения хорвата. Под руководством Флика Мюллер получил постоянное место в основе, расцвел и настрелял 5 голов и 10 ассистов за сто дней в Бундеслиге. Роберт Левандовски тоже в феноменальной форме! Результативность поляка маскировала проблемы "Баварии" на старте сезона, впоследствии игра команды стала более сбалансированной, но он не потерял статус примы. Форвард не стесняется отмечать улучшение с Ганси Фликом: "Игроки чувствуют себя увереннее, потому что понимают, чего требует тренер. Коммуникация в команде стала значительно лучше".

Положительное влияние на атмосферу – еще один аргумент в пользу Флика. Впрочем, он до сих пор в статусе временного тренера до конца сезона, его будущее до сих пор под вопросом. Боссы "Баварии" не спешат предлагать Ганси полноценный контракт и хотят проверить его на международной арене. По информации немецкой прессы, определяющими для судьбы Флика станут 1/8 и 1/4 финала Лиги Чемпионов. Проход "Челси" считается обязательным. Главная претензия к Баварии 2020 – она ​​выключается во время матчей, целый таймы проводя в экономном режиме. В Бундеслиге мюнхенским мастерам обычно для победы достаточно пару десятков интенсивных минут, однако это перешло в дурную привычку, которая преследует команду из недели в неделе. В Лиге Чемпионов "Ротэн" должны сохранять концентрацию все 90 минут.

Ганси Флик не имеет преимущества в опыте над Фрэнком Лэмпардом на уровне плей-офф ЛЧ, но имеет значительно более мощный состав и меньше проблем, связанных с травмами. Лазарет на "Зебенер Штрассе" уменьшился, коуч получил дополнительные опции. Эксперименты с новой схемой (3-4-3) против "Падерборна" едва не довели до греха, однако в Лондоне, вероятней всего, будет проверенная формация с топовой связкой Киммих-Тьяго в центре поля и оптимальной группой атаки. "Челси" в этом сезоне идет в ТОП-4 АПЛ, играет в смелый футбол и любит приятно удивить – как вот на выходных против "Тоттенхэма", когда удалось прервать безвыигрышную серию. Однако шансы "пенсионеров" против "Баварии" откровенно низкие. В двухматчевой дуэли лондонцам трудно рассчитывать на повторение сенсации с финала Лиги Чемпионов 2012, когда Лэмпард в роли капитана "Челси" обыграл "Баварию" на ее поле.