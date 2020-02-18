Лига Чемпионов снова в строю! Сегодня сойдутся любители поиграть в финалах и турнирные неудачники последних лет

"Атлетико" – "Ливерпуль"

18 февраля, 22:00. Мадрид, "Ванда Метрополитано"

Команда Юргена Клоппа возвращается на Ванда Метрополитано! Именно на этом стадионе 1 июня "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" и шестой раз в своей истории стал победителем Лиги Чемпионов. Безусловно, с этой ареной у мерсисайдцев связаны исключительно приятные воспоминания. Уверенное лидерство "красных" в чемпионате Англии (невероятные 25 очков от "Манчестер Сити") только добавляет оптимизма подопечным Юргена Клоппа, которые настроены защитить титул сильнейшей команды Европы. Гандикап в АПЛ позволяет "красным" сконцентрироваться на Лиге Чемпионов.

А вот у "Атлетико" не все гладко. "Матрасники" проводят худший сезон за последние годы. Команда Диего Симеоне не только не может навязать "Реалу" и "Барселоне" борьбу за чемпионства, а вынуждена довольствоваться лишь борьбой за место в ЛЧ на следующий сезон. Уход Гризманна и травма Диего Косты серьезно повлияли на атакующую мощь мадридцев, которые демонстрируют крайне низкую результативность – всего 25 забитых голов в Ла Лиге. Не помог даже приход Жоау Фелиша, ведь молодой португалец пока отметился лишь 4-ю голами в футболке "Атлетико". В конце концов, в сегодняшнем матче Фелиш не поможет своей команде из-за повреждения.

"Ливерпуль" в свою очередь не без проблем, но все же финишировал первым в квартете с "Наполи", "Зальцбургом" и Генком". Мерсисайдцы в двух матчах с командой тогда еще Карло Анчелотти взяли лишь одно очко, но в итоге стали победителями группы "E", набрав 13 пунктов. "Атлетико" финишировал вторым в группе "D", пропустив вперед "Ювентус". Позади "матрасников", которые завершили групповой турнир с 10-ю баллами в активе, оказались "Байер" и московский "Локомотив". 3 победы, ничья и 2 поражения –такой задел команды Симеоне в групповом турнире. "Ливерпуль" и "Атлетико" достигали больших высот в последних розыгрышах турнира. Обе команды дважды играли в финале, но если мадридцы оба раза проиграли, то англичане все же однажды завоевали Кубок. Что ж, Лига чемпионов потеряет серьезного бойца уже на первой стадии плей-офф!



"Боруссия" Дортмунд - ПСЖ

18 февраля, 22:00. Дортмунд, "Сигнал Идуна Парк"

Старт плей-офф Лиги чемпионов порадует большим хитом на атмосферном "Сигнал Идуна Парк". Третья команда Германии прямо сейчас принимает безапелляционного короля французского футбола и одновременно большого неудачника самого престижного еврокубка последних лет. Ранее они провели только две очные встречи в рамках группового этапа Лиги Европы 2010/11, не определив сильнейшего (1:1, 0:0), но на этот раз должен остаться один. По итогам двух поединков, конечно. "Шмели" Люсьена Фавра преодолели значительно более сложный путь к решающей стадии турнира. "Боруссия" сумела выйти живой из группы смерти, где также выступали "Барселона" и миланский "Интер". Дортмунд финишировал вторым в упорной борьбе (3 победы, 1 ничья, 2 поражения). Желанный билет в 16 лучших был добыт в последнем туре, после домашнего триумфа над чешской "Славией". Однако, благодарить за попадание в плей-офф немецкий клуб должен, прежде всего каталонцев, которые фактически вторым составом обыграли "нерадзурри" на "Джузеппе Меацца".

ПСЖ пролетел группу, как недавний шторм "Сиара", который внес существенные правки в европейский футбольный календарь. 16 очков при 17-ти забитых и двух пропущенных – роскошный задел французского чемпиона. Команда Томаса Тухеля споткнулась только на "Бернабеу", расписав результативную ничью с "Реалом" (2:2). Зато в Париже противостояние грандов превратилось в демонстрацию силы со стороны хозяев – 3:0. Брюгге и Галатасарай, несмотря на местами достойное сопротивление, ожидаемо оказались статистами. Однако, настоящая проверка амбиций катарского детища начнется как раз сегодня. ПСЖ никак не может избавиться от реноме неудачника весенней стадии ЛЧ. Исторический камбэк на "Камп Ноу" (1:6) или прошлогодний провал против молодняка "Манчестер Юнайтед" стали символами европейской позора команды в эпоху Нассера Аль-Хелаифи. Парижан как переключает в раундах "на выбывание", а скандальный Неймар непременно пропускает решающие поединки за травмы. Бразилец не учится на собственных ошибках. Он снова громко отметил свой день рождения и, по слухам французской прессы, травмировал ребро. Ней попал в заявку, но его участие с первых минут под большим вопросом.

"Боруссия" тоже не хватает звезд с неба в европейских соревнованиях. Финал 2013 года – крупнейший успех "шмелей" за последнюю декаду. С той великой команды Клоппа остались пятеро: Хуммельс, Шмельцер, Пищек, Гетце и Ройс. Последний, к слову, не сыграет против ПСЖ. Хрустальная звезда Германии традиционно лечится. В прошлом сезоне дортмундцы не справились с "Тоттенхэмом" – 0:4 по сумме двух матчей и бесславный вылет на стадии 1/8 финала. Правда, сейчас "черно-желтые" имеют в своем составе серьезный козырь – второго лучшего снайпера текущего розыгрыша ЛЧ Эрлинга Холанда. Норвежец, который осенью феерил в составе "Зальцбурга" (8 голов), уступает только Левандовски (10) в гонке бомбардиров. 19-летний вундеркинд готовится к первому серьезному экзамену. К нему будет приковано внимание всего мира на фоне таких монстров как Мбаппе, Неймар или Икарди.