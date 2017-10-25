Лига чемпионов в Кубке Германии: "РБ Лейпциг" принимает "Баварию""

"РБ Лейпциг" – "Бавария"

Стадион: "Ред Булл Арена" (Лейпциг, Германия)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Феликс Цвайер (Берлин)

Центральным противостоянием 1/16 финала Кубка Германии станет встреча двух лучших команд страны по итогам прошлого сезона. Жеребьевка второго раунда турнира свела в одну пару "РБ Лейпциг" и "Баварию". Можно не сомневаться, что нас ожидает действительно интересный матч. Обе команды разгромили своих соперников в предыдущем раунде со счетом 5:0, а в национальном первенстве ведут борьбу за чемпионство. На первый взгляд, "быки" могут иметь преимущество в этом матче, так как будут играть дома. В этом сезоне команда Ральфа Хазенхюттля еще ни разу не проигрывала на своем поле. Несмотря на это, букмекеры небольшим фаворитом встречи считают гостей из Мюнхена. "Бавария" выглядит сильнее своего оппонента по подбору исполнителей. Сразу после матча в Кубке коллективам предстоит встретиться и в Бундеслиге и скорее всего, команды будут играть с оглядкой на будущий матч.

В тоже время, игра мюнхенской команды в этом сезоне отличается от той, которую мы видели в прошлом. Увеличилось количество ошибок, и сильные соперники успешно этим пользуются. Карло Анчелотти хорошо подготовил своих подопечных, но запал, который присутствовал в команде предыдущие несколько лет, куда-то пропал. Однако "Бавария" остается грандом немецкого футбола. В этом сезоне красные проиграли всего 2 раза. Первый раз мюнхенцы не справились с "Хоффенхаймом" в Бундеслиге. Второе поражение баварская машина потерпела в Лиге чемпионов от ПСЖ. Оба матча были на выезде, как, к слову, и предстоящая встреча. В трех матчах под руководством нового наставника – Юппа Хайнкеса мюнхенцы добились "сухих" побед. Но на минувших выходных "Бавария" сумела одолеть "Гамбург" (1:0), игравший в меньшинстве, лишь в результате единственного гола после перерыва.

"РБ Лейпциг" продолжает показывать игру, достойную лидирующих позиций в чемпионате. Команда Ральфа Хазенхюттля набрала 19 очей в 9 турах Бундеслиги и заслужено разместилась на 3 строчке турнирной таблицы. В Лиге чемпионов быки выступают также успешно, как и в национальном первенстве. "РБ Лейпциг" победил в 4 последних матчах подряд и подошел к матчу с Баварией с боевым настроем. К слову, В шести играх на своем поле подопечные Хазенхюттля теряли очки лишь дважды, кгда закончили миром встречи против "Монако" (1:1) и менхенгладбахской "Боруссии" (2:2).

История противостояния двух команд насчитывает всего два матча в рамках Бундеслиги. Но оба они прошли в упорной борьбе. Особенно фееричным выдался поединок в мае текущего года на "Ред Булл Арене" и закончился со счетом 5:4 в пользу мюнхенцев.

Интересные факты противостояния "РБ Лейпциг" и "Баварии":

Два предыдущих матча между соперниками закончились со счетом 8:4 в пользу "Баварии"

Победная серия " РБ Лейпциг" составляет 4 матча

В трех встречах кряду "Бавария" держит свои ворота на замке

Ориентировочные составы на игру:

"РБ Лейпциг": Гулачи – Клостерманн, Орбан, Упамекано, Хальстенбергер, Сабитцер, Кампль, Кейта, Форсберг, Огустен, Вернер.

"Бавария": Ульрайх – Киммих, Боатенг, Хуммельс, Алаба, Мартинес, Видаль, , Алькантара, Роббен, Коман, Левандовски.

Прогноз на матч "РБ Лейпциг" – "Бавария":

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество "Баварии". На победу гостей средний коэффициент составляет 1.81 баллов, в то время как для "РБ Лейпциг" этот показатель равен 4.14 баллам. Что касается ничьей, то она оценивается в практически те же 4.15 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

Также читайте: Спартаковское дерби: команда Карреры ждет гостей из Нальчика