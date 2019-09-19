Лига Чемпионов: все результаты 18 августа

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Лига Чемпионов: все результаты 18 августа

Представляем вашему вниманию все результаты матчей 1-го тура группового раунда Лиги Чемпионов, которые состоялись 18 августа.

Группа А

"Брюгге" - "Галатасарай" 0:0

ПСЖ - "Реал" 3:0
Голы: Ди Мария, 14 - 1:0, Ди Мария, 33 - 2:0, Менье, 90 - 3:0

Группа В

"Олимпиакос" - "Тоттенхэм" 2:2
Голы: Кейн (пен), 26 - 0:1, Лукас Моура, 30 - 0:2, Поденсе, 44 - 1:2, Вальбуэна (пен), 54 - 2:2

"Бавария" - "Црвена Звезда" 3:0
Голы: Коман, 34 - 1:0, Левандовски, 80 - 2:0, Мюллер, 90 - 3:0

Группа С

"Динамо Загреб" - "Аталанта" 4:0
Голы: Леовац, 10 - 1:0, Оршич, 31 - 2:0, Оршич, 42 - 3:0, Оршич, 68 - 4:0

"Шахтер" - "Манчестер Сити" 0:3
Голы: Махрез, 24 - 0:1, Гюндоган, 38 - 0:2, Габриэл Жезус, 76 - 0:3

Группа D

"Атлетико" - "Ювентус" 2:2
Голы: Куадрадо, 48 - 0:1, Матюиди, 65 - 0:2, Савич, 70 - 1:2, Эррера, 90 - 2:2

"Байер" - "Локомотив" 1:2
Голы: Крыховяк, 16 - 0:1, Хеведес (аг), 25 - 1:1, Баринов, 37 - 1:2

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Группа D М О
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3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
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