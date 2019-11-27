Лига Чемпионов: все результаты 26 ноября
Подошли к концу матчи первого дня 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Стоит обратить внимание на матч московского "Локомотива" с "Байером". Российский клуб потерял шансы на участие в еврокубковую.
Группа A
"Галатасарай" - "Брюгге" 1:1 (1:0)
Голы: Бююк, 11 - 1:0, Диатта, 90 - 1:1
ПСЖ - "Реал" - 2:2 (1:0)
Голы: Бензема, 17 - 1:0, Бензема, 79 - 2:0, Мбаппе, 81 - 2:1, Сарабия, 83 - 2:2.
Положение команд: ПСЖ - 13, "Реал" - 8, "Брюгге" - 3, "Галатасарай" - 1.
Группа B
"Црвена Звезда" - "Бавария" - 0:6 (0:1)
Голы: Горецка, 14 - 0:1, Левандовски, 53 (с пенальти) - 0:2, Левандовски, 60 - 0:3, Левандовски, 64 - 0:4, Левандовски, 68 - 0:5, Толиссо, 89 - 0:6.
"Тоттенхэм" - "Олимпиакос П" - 4:2 (1:2)
Голы: Эль-Араби, 6 - 0:1, Рубен Семеду, 19 - 0:2, Алли, 45+1 - 1:2, Кейн, 50 - 2:2, Орье, 73 - 3:2, Кейн, 77 - 4:2.
Положение команд: "Бавария" - 15, "Тоттехэм" - 10, "Црвена Звезда" - 3, "Олимпиакос" - 1.
Группа C
"Манчестер Сити" - "Шахтер Д" - 1:1 (0:0)
Голы: Гюндоган, 56 - 1:0, Соломон, 69 - 1:1.
"Аталанта" - "Динамо З" - 2:0 (1:0)
Голы: Муриэль, 27 (с пенальти) - 1:0, Гомес, 47 - 2:0.
Положение команд: "Ман Сити" - 11, "Шахтер" - 6, "Динамо" - 3, "Аталанта" - 1.
Группа D
"Локомотив" - "Байер" - 0:2 (0:1)
Голы: Жемалетдинов, 11 (автогол) - 0:1, Бендер, 54 - 0:2
"Ювентус" - "Атлетико" - 1:0 (1:0)
Голы: Дибала, 45+2 - 1:0
Положение команд: "Ювентус" - 13, "Атлетико" - 7, "Байер" - 6, "Локомотив" - 3.
Матчи 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов состоятся 10 и 11 декабря.
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|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4