Лига Чемпионов: все результаты 26 ноября

Подошли к концу матчи первого дня 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Стоит обратить внимание на матч московского "Локомотива" с "Байером". Российский клуб потерял шансы на участие в еврокубковую.

Группа A

"Галатасарай" - "Брюгге" 1:1 (1:0)

Голы: Бююк, 11 - 1:0, Диатта, 90 - 1:1

ПСЖ - "Реал" - 2:2 (1:0)

Голы: Бензема, 17 - 1:0, Бензема, 79 - 2:0, Мбаппе, 81 - 2:1, Сарабия, 83 - 2:2.

Положение команд: ПСЖ - 13, "Реал" - 8, "Брюгге" - 3, "Галатасарай" - 1.

Группа B

"Црвена Звезда" - "Бавария" - 0:6 (0:1)

Голы: Горецка, 14 - 0:1, Левандовски, 53 (с пенальти) - 0:2, Левандовски, 60 - 0:3, Левандовски, 64 - 0:4, Левандовски, 68 - 0:5, Толиссо, 89 - 0:6.

"Тоттенхэм" - "Олимпиакос П" - 4:2 (1:2)

Голы: Эль-Араби, 6 - 0:1, Рубен Семеду, 19 - 0:2, Алли, 45+1 - 1:2, Кейн, 50 - 2:2, Орье, 73 - 3:2, Кейн, 77 - 4:2.

Положение команд: "Бавария" - 15, "Тоттехэм" - 10, "Црвена Звезда" - 3, "Олимпиакос" - 1.

Группа C

"Манчестер Сити" - "Шахтер Д" - 1:1 (0:0)

Голы: Гюндоган, 56 - 1:0, Соломон, 69 - 1:1.

"Аталанта" - "Динамо З" - 2:0 (1:0)

Голы: Муриэль, 27 (с пенальти) - 1:0, Гомес, 47 - 2:0.

Положение команд: "Ман Сити" - 11, "Шахтер" - 6, "Динамо" - 3, "Аталанта" - 1.

Группа D

"Локомотив" - "Байер" - 0:2 (0:1)

Голы: Жемалетдинов, 11 (автогол) - 0:1, Бендер, 54 - 0:2

"Ювентус" - "Атлетико" - 1:0 (1:0)

Голы: Дибала, 45+2 - 1:0

Положение команд: "Ювентус" - 13, "Атлетико" - 7, "Байер" - 6, "Локомотив" - 3.

Матчи 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов состоятся 10 и 11 декабря.

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