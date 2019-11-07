Лига Чемпионов: все результаты 6 ноября

Теги реал мадридлокомотив москвашахтер донецкювентус

Лига Чемпионов: все результаты 6 ноября

Представляем вашему вниманию результаты матчей 4-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов, которые состоялись 6 ноября.

Группа А

"Реал" - "Галатасарай" 6:0
Голы: Родриго, 4 - 1:0, Родриго, 7 - 2:0, Рамос (пен), 14 - 3:0, Бензема, 45 - 4:0, Бензема, 81 - 5:0, Родриго, 90 - 6:0

ПСЖ - "Брюгге" 1:0
Гол: Икарди, 21 - 1:0

Положение команд: ПСЖ (12), "Реал" (7), "Брюгге" (2), "Галатасарай" (1).


Группа В

"Бавария" - "Олимпиакос" 2:0
Голы: Левандовски, 69 - 1:0, Перишич, 89 - 2:0

"Црвена Звезда" - "Тоттенхэм" 0:4
Голы: Ло Чельсо, 34 - 0:1, Сон Хын Мин, 57 - 0:2, Сон Хын Мин, 61 - 0:3, Эриксен, 85 - 0:4

Положение команд: "Бавария" (12), "Тоттенхэм" (7), "Црвена Звезда" (3), "Олимпиакос" (1).


Группа С

"Динамо Загреб" - "Шахтер" 3:3
Голы: Алан Патрик, 13 - 0:1, Петкович, 25 - 1:1, Иванушец, 83 - 2:1, Адеми, 89 - 3:1, Мораес, 90 - 3:2, Тете (пен), 90 - 3:3

"Аталанта" - "Манчестер Сити" 1:1
Голы: Стерлинг, 7 - 0:1, Пашалич, 49 - 1:1

Положение команд: "Манчестер Сити" (10), "Шахтер" (5), "Динамо Загреб" (5), "Аталанта" (1).


Группа D

"Локомотив" - "Ювентус" 1:2
Голы: Рэмзи, 3 - 0:1, Миранчук, 12 - 1:1, Дуглас Коста, 90 - 1:2

"Байер" - "Атлетико" 2:1
Голы: Томас (аг), 41 - 1:0, Фолланд, 55 - 2:0, Мората, 90 - 2:1

Положение команд: "Ювентус" (10), "Атлетико" (7), "Байер" (3), "Локомотив" (3).

Читайте также: Результаты Лиги Чемпионов за 5 ноября. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 6 ноября

Главные новости дня: 6 ноября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов