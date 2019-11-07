Лига Чемпионов: все результаты 6 ноября
Представляем вашему вниманию результаты матчей 4-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов, которые состоялись 6 ноября.
Группа А
"Реал" - "Галатасарай" 6:0
Голы: Родриго, 4 - 1:0, Родриго, 7 - 2:0, Рамос (пен), 14 - 3:0, Бензема, 45 - 4:0, Бензема, 81 - 5:0, Родриго, 90 - 6:0
ПСЖ - "Брюгге" 1:0
Гол: Икарди, 21 - 1:0
Положение команд: ПСЖ (12), "Реал" (7), "Брюгге" (2), "Галатасарай" (1).
Группа В
"Бавария" - "Олимпиакос" 2:0
Голы: Левандовски, 69 - 1:0, Перишич, 89 - 2:0
"Црвена Звезда" - "Тоттенхэм" 0:4
Голы: Ло Чельсо, 34 - 0:1, Сон Хын Мин, 57 - 0:2, Сон Хын Мин, 61 - 0:3, Эриксен, 85 - 0:4
Положение команд: "Бавария" (12), "Тоттенхэм" (7), "Црвена Звезда" (3), "Олимпиакос" (1).
Группа С
"Динамо Загреб" - "Шахтер" 3:3
Голы: Алан Патрик, 13 - 0:1, Петкович, 25 - 1:1, Иванушец, 83 - 2:1, Адеми, 89 - 3:1, Мораес, 90 - 3:2, Тете (пен), 90 - 3:3
"Аталанта" - "Манчестер Сити" 1:1
Голы: Стерлинг, 7 - 0:1, Пашалич, 49 - 1:1
Положение команд: "Манчестер Сити" (10), "Шахтер" (5), "Динамо Загреб" (5), "Аталанта" (1).
Группа D
"Локомотив" - "Ювентус" 1:2
Голы: Рэмзи, 3 - 0:1, Миранчук, 12 - 1:1, Дуглас Коста, 90 - 1:2
"Байер" - "Атлетико" 2:1
Голы: Томас (аг), 41 - 1:0, Фолланд, 55 - 2:0, Мората, 90 - 2:1
Положение команд: "Ювентус" (10), "Атлетико" (7), "Байер" (3), "Локомотив" (3).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4