"Лига для середняков" и "чемпионат мира среди молодых тренеров"! Какой будет Бундеслига 2019/20?

Вчера стартовал первый тур Бундеслиги сезона 2019/20. "Бавария" не смогла обыграть "Герту" (2:2) и повесила массу вопросов в воздухе. Уже с первого тура главному претенденту на титул, помимо "красных", – "Боруссии" из Дортмунда – представляется шанс выйти на первое место и держать локальное лидерство. А чего еще ожидать от грядущего сезона? Редакция Soccernews выбрала несколько вполне интересных интриг!

"Бавария" потеряет титул?

"Бавария" выиграла предыдущий чемпионат на старом багаже – не помешало ни отсутствие приобретений, ни посредственная (как казалось) квалификация Нико Ковача. Руководство клуба якобы осознало свои ошибки, подготовило большие деньги на трансферы, но в итоге снова видим провалы. Пошли многолетние лидеры Роббен и Рибери, а достойной замены им так и не нашли – фланги атаки отданы на откуп травматическим Коману и Гнабри. Дежавю с прошлого года: в 2018-м "Бавария" долго выбирала между солидными тренерами, а должна была смириться с Ковачем; теперь "ротэн" бегали за Сане и Хадсоном-Одои, а в итоге закрыли дыру Перишичем. Возникла ситуация, когда главный тренер и долгожданный новичок в атаку в унисон говорят: "Мы знаем, что не были в приоритете "Баварии", а рассматривались запасными вариантами". Не менее легкомысленным выглядит продажу Матса Хуммельса в дортмундскую "Боруссию". Купленные за 115 млн универсалы Лукас Эрнандес и Бенжамен Павар, безусловно, перспективные футболисты, но отпускать лидера обороны последних лет главному конкуренту – очень странное решение. "Бавария" существенно теряет в опыте, проблемы непременно возникнут, если Боатенг снова потеряет мотивацию (несколько месяцев назад Ули Хёнесс говорил о его трансфере).

На замену лучшему креативному игроку "Баварии" предыдущего сезона Хамесу Родригесу не приобретен никто, просьба Роберта Левандовски о достойной замене в центр атаки была проигнорирована. Основа "Баварии" до сих пор самая сильная в лиге, однако ширины состава для борьбы на 3 фронта не хватает. Конечно, все еще может измениться до конца лета (например, аренда Коутиньо, о которой уже объявили официально) однако пока мюнхенские боссы не заслужили похвалы. Нет у "красных" и тренера, который бы замаскировал провалы руководства. Ковач за год в Мюнхене немного вошел в курс дела, а летом получил классного ассистента Ганси Флика, но он все равно не убедил, что может управлять звездами мирового уровня и привносить в игру интересные идеи. А спрашивать с Ковача будут значительно больше – клуб лишился его критиков (Хамес, Хуммельс, Рибери) и впервые купил рекомендованного им игрока (Перишич). В прошлом сезоне "Боруссия" взяла много очков благодаря удаче, а разрыв в турнирной таблице между командами должен был быть значительно больше, чем 2 очка. Люсьен Фавр плохо преодолевает кризисные ситуации и не верит в чемпионство Дортмунда (публично называет "Баварию" фаворитом). Однако "Боруссия" очень качественно усилилась, сократив разницу в классе, местные футболисты ментально готовы бросить вызов.

Кто из новых интересных тренеров даст результат в первый сезон?

Арсен Венгер несколько лет назад называл АПЛ чемпионатом мира среди тренеров – до сих пор мало что изменилось. Серия "А" в межсезонье пригласила ряд топов – итальянский чемпионат интригует больше всего. Немецкий чемпионат сейчас может только мечтать о таких именах, как Юрген Клопп или Антонио Конте, однако немцы не боятся доверять молодым перспективным специалистам. Проводя параллели со словами Венгера, Бундеслигу можно назвать "молодежным чемпионатом мира среди тренеров". Розе, Нагельсманн, Кофельдт, Хюттер, Бош – за их проектами обязательно нужно следить. Почти все клубы так называемого "upper middle" класса изменили в межсезонье главных тренеров. Недалеко убежал Петер Бош, который полгода работает с "Байером", но его подопечные (и особенно новички команды) признаются, что не до конца привыкли к особым требованиям голландца. Впереди у Бундеслиги увлекательная борьба за еврокубки, в которой трудно выделить явных фаворитов. "РБ Лейцпиг" назначил перспективного немецкого специалиста Юлиана Нагельсманна. 32-летнему тренеру приходится перестраивать команду на свой безумный футбол после прагматического Ральфа Рангника. К счастью, у него есть гибкий состав с достаточным подбором молодых "голодных" футболистов. 3 сильные центральные защитники, которые в сезоне-18/19 были самыми надежными в БЛ; крайние защитники сборной Германии, которым в качестве латералей даже комфортнее; сбит центр поля и разносторонняя атака. "РБ" должен сохранить место в Лиге Чемпионов, а в перспективе нескольких лет замахнуться на титул.

Гладбахська "Боруссия" в желании прогресса пригласила на тренерский мостик системного Марко Розе, который заслужил шаг вперед своей работой в "Зальцбурге". Контраст между Розе и Дитером Хеккингом поразительный, но футболисты отмечают, что им нравится подход нового наставника, что работать стало интереснее, что команда ожила после весеннего провала. Розе нужно больше времени на прививание своего стиля, чем его визави, но на выходе "Боруссия" может стабильно закрепиться в топ-4. БМ выхватила действующего чемпиона Австрии, а "Вольфсбург" – действующего вице-чемпиона. Оливер Гласнер выполнил прекрасную работу, а теперь ему прочат большое будущее в "Вольфсбурге". Австриец очень быстро нашел подход к новой команде. На предсезонных сборах он не проиграл ни одного из 8 матчей, из-за чего немецкие эксперты смело прогнозируют ему зону Лиги Чемпионов уже в первый сезон. "Шальке" возглавил лучший друг Юргена Клоппа Давид Вагнер. Перед ним стоит сложная задача – реанимировать "кобальтовых" после провального года. Вагнеру не придется ничего перестраивать, ведь он пришел фактически на руины. Условия работы в Гельзенкирхене достаточно сложные: много недовольных игроков, которых клуб еще не продал, скандал на фоне расистских заявлений главы клуба, разочарованные болельщики. Однако новый тренер показал свою "сильную руку", назначив капитаном команды 22-летнего вратаря Александра Нюбеля, который не хочет подписывать с "Шальке" новый контракт. Возвращение команды в середину "турнирки" будет успехом для Вагнера в первый сезон.

Сюда же можно отнести "Герту". Берлинцы в последние годы не претендовали на Лигу Чемпионов, но с приходом инвестора Ларса Виндхорста амбиции клуба выросли. Руководство сделало ставку на Анте Човича, для которого сразу осуществили рекордный трансфер – Доди Люкебакио. Футболисты "Герты" в прессе отмечают, что тренировочный процесс Човича, в сравнении с работой Свая Дардаи, кардинально отличается. Ждем улучшения результатов и стабильности – в сезоне 18/19 ударный старт сменился спадом. На замену Нагельсманну в "Хоффенхайм" пришел Альфред Схрёдер, который сыграл не последнюю роль в прошлогоднем прорыве Аякса (был ассистентом Тен Хага, отвечал за тактику). Схрёдер уже работал в "Хоффе" (2015-2017), знаком со многими футболистами и местными порядками. Впрочем, он столкнется с другой проблемой. О ней – ниже.

Как середняки справятся с потерей ключевых игроков?

"Хоффенхайм" продал футболистов на 111 млн евро. Жоелингтон, Демирбай, Шульц были ключевыми игроками команды, Амири – одним из главных талантов. ТШГ соблюдает слово перед своими футболистами, отпуская их в элитные клубы для прогресса, но при этом сам выпадает из борьбы за высокие позиции. Тренерский штаб строить команду из неопытных новичков (Сков, Самассеку) и десятка тех, кто вернулся с аренды (Гриф, Цубер, Акпогума, Нордвейт и т.д). Такая трансферная кампания не внушает оптимизма. "Айнтрахт" развалил свое грандиозное атакующее трио Алле-Ребич-Йович. Лука за 60 млн поехал в "Реал", а Себастьян – за 40 млн в "Вест Хэм". Прекрасный бизнес от франкфуртцев, если не учитывать, что наряду с Ребичем остались посредственный Пасьенсия и "зеленый" Йовелич. Старт сезона в квалификации ЛЕ и Кубке Германии удался результативным, но смогут Ребич и Костич вдвоем вытянуть атаку в Бундеслиге – вопрос. "Фортуна" осталась без двух лучших бомбардиров – Бенито Раман (10 голов + 4 ассиста) перешел в "Шальке", а Доди Люкебакио (10 голов + 3 ассиста) вернулся в "Уотфорд" и сразу же отправился в "Герту". После таких потерь вылет Дюссельдорфа во Вторую Бундеслигу не станет сенсацией. "Майнц" за 25 млн евро продал в "Эвертон" краеугольный камень своей полузащиты – Жана-Филиппа Гбамена.

Кто из новичков сохранит прописку?

"Падерборн" и "Унион" откровенно проигрывают в классе почти всем клубам элитного дивизиона – и подбор футболистов слабоват, и финансовые возможности скромны и тренеры дебютируют на таком уровне. Им прогнозируют мгновенное возвращение во Вторую Бундеслигу. Если кто-то из них сумеет сохранить прописку – это будет неожиданностью. Поэтому наслаждайтесь колоритом "Штадионе ан дер Альтэн Фёрштерай", пока есть возможность. У "Кёльна" больше шансов: сильнее состав, хорошее усиления опорной зоны, футболисты уровня Йонаса Гектора (игрок сборной Германии) и Антони Модеста (забивал 25 голов в Бундеслиге за сезон). Финиш в пределах 12-15 места – вполне посильная задача для "козлов".

Игорь Малиенко | soccernews.ru