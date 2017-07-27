Лига Европы. "Александрия" сыграла вничью в Румынии, "Атлетик" не сумел победить в Бухаресте

Завершились несколько матчей третьего квалификационного раунда Лиги Европы. "Атлетик" на выезде довольствовался лишь ничьей с бухарестским "Динамо", "Астра" не сумела обыграть "Александрию".

"Астра" (Румыния) - "Александрия" (Украина) - 0:0

"Ботев" (Болгария) - "Маритиму" (Португалия) - 0:0

"Арка" (Польша) - "Мидтъюлланд" (Дания) - 3:2 (2:2)

Голы: Маркус, 31 - 1:0, Хассан, 33 - 1:1, Дал Хенде, 36 - 1:2, Маркус, 39 (с пенальти) - 2:2, Симашко, 90+2 - 3:2

"Брондбю" (Дания) - "Хайдук" (Хорватия) - 0:0

"Динамо" (Бухарест, Румыния) - "Атлетик" (Испания) - 1:1 (0:1)

Голы: Лапорт, 21 - 0:1, Ривалдиньо, 54 - 1:1

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