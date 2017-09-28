Лига Европы: "Брага" и "Лудогорец" добыли победы, "Вильярреал" не сумел одолеть "Маккаби", "Шкендербеу" и "Янг Бойз" сыграли вничью

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Лига Европы: "Брага" и "Лудогорец" добыли победы, "Вильярреал" не сумел одолеть "Маккаби", "Шкендербеу" и "Янг Бойз" сыграли вничью

Завершились ещё четыре матча второго тура группового этапа Лиги Европы.

"Брага" – "Истанбул" - 2:1

Голы: Ахмед Хассан, 26 - 1:0, Белезоглу, 28 - 1:1, Франсержио, 89 - 2:1.

"Брага": Матеус, Раул Силва, Рикарду Феррейра, Секейра (Бруну Шадаш, 20), Эшгайю, Данило (Франсержио, 71), Вукчевич, Жоау Карлуш (Орта, 79), Марсело Гойяно, Диаш, Ахмед Хассан.

"Истанбул": Бабаджан, да Кошта (Аттама, 46), Клиши, Кайсара, Епуряну, Инлер, Белезоглу, Моссоро (Текдемир, 81), Вишча, Элиа, Эрдинч (Батдал, 74).


"Лудогорец" – "Хоффенхайм" - 2:1

Голы: Кадержабек, 2 - 0:1, Дяков, 46 - 1:1, Лукоки, 72 - 2:1.

"Лудогорец": Броун, Моци, Пластун, Сисиньо, Натанаэл, Кристалдо (Кешерю, 87), Кампаньяро (Гуральски, 80), Марселиньо (Саша, 90), Абель, Лукоки, Дяков.

"Хоффенхайм": Бауманн, Шульц, Пош, Кадержабек (Окс, 56), Фогт, Цубер (Гайгер, 56), Нордтвейт, Рупп, Полянски, Крамарич, Ут (Пасслак, 74).


"Маккаби Тель-Авив" – "Вильярреал" - 0:0

"Маккаби Тель-Авив": Райкович, Давидзада, Шпунгин, Бен Хаим, Бабен, Еини, Сушич (Перец, 63), Блэкмэн, Баттоккио, Атар (Ацили, 65), Кьяртанссон (Ицхаки, 87).

"Вильярреал": Барбоса, Руис, Марио Гаспар, Коста, Бонера, Форнальс, Сориано (Кастильехо, 68), Герра, Тригерос (Родри Эрнандес, 82), Бакка (Унал, 75), Бакамбу.


"Шкендербеу" – "Янг Бойз" - 1:1

Голы: Соу, 65 - 1:0, Ассале, 72 - 1:1.

"Шкендербеу": Шехи, Яшаница, Мици, Вангели, Алити, Музака (Дита, 77), Лиляй, Гавазай (Таку, 20), Сахити (Нимага, 67), Соу, Аденийи.

"Янг Бойз": фон Балльмос, фон Берген, Жосс (Мбабу, 76), Бюрки, Вютрих, Эбишер, Саного, Сулеймани (Нсаме, 70), Шик (Фасснахт, 70), Ассале, Нгамале.

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Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Вильярреал 2 4
2 Славия Прага 2 4
3 Маккаби Тель-Авив 2 1
4 Астана 2 1
Группа B М О
1 Динамо Киев 2 6
2 Янг Бойз 2 2
3 Партизан 2 1
4 Шкендербеу 2 1
Группа C М О
1 Брага 2 6
2 Лудогорец 2 4
3 Истанбул ББ 2 1
4 Хоффенхайм 2 0
Группа D М О
1 Милан 2 6
2 АЕК 2 4
3 Аустрия Вена 2 1
4 Риека 2 0
Группа E М О
1 Аталанта 2 4
2 Лион 2 2
3 Аполлон 2 2
4 Эвертон 2 1
Группа F М О
1 Локомотив Москва 2 4
2 Копенгаген 2 2
3 Шериф 2 2
4 Злин 2 1
Группа G М О
1 Стяуа Бухарест 2 6
2 Виктория Плзень 2 3
3 Хапоэль Беэр-Шева 2 3
4 Лугано 2 0
Группа H М О
1 Арсенал Лондон 2 6
2 Црвена Звезда 2 4
3 БАТЭ 2 1
4 Кельн 2 0
Группа I М О
1 Зальцбург 2 4
2 Марсель 2 3
3 Коньяспор 2 3
4 Витория Гимарайнш 2 1
Группа J М О
1 Эстерсунд ФК 2 6
2 Заря Луганск 2 3
3 Атлетик Бильбао 2 1
4 Герта 2 1
Группа K М О
1 Ницца 2 6
2 Лацио 2 6
3 Витесс 2 0
4 Зульте-Варегем 2 0
Группа L М О
1 Зенит Санкт-Петербург 2 6
2 Реал Сосьедад 2 3
3 Русенборг 2 3
4 Вардар 2 0
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