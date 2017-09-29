Лига Европы: "Эвертон" потерял очки в матче с "Аполлоном", "Лион" разошёлся миром с "Аталантой" и другие результаты

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Лига Европы: "Эвертон" потерял очки в матче с "Аполлоном", "Лион" разошёлся миром с "Аталантой" и другие результаты

Завершились ещё четыре матча второго тура группового этапа Лиги Европы.

АЕК – "Аустрия" - 2:2

Голы: Ливая, 28 - 1:0, Моншайн, 43 - 1:1, Таджури, 49 - 1:2, Ливая, 90 - 2:2.

АЕК: Анестис, Чосич (Цанетопулос, 23; Бакасетас, 80), Враньеш, Родриго Гало, Бакакис, Манталос, Айдаревич (Галанопулос, 53), Юханссон, Христодулопулос, Араухо, Ливая.

"Аустрия": Пентц, Мохаммед, Марчинко, Кляйн, Де Паула (Ли Чжин Хен, 90), Хольцхаузер, Таджури, Зербест, Пирес, Альхассан (Прокоп, 60), Моншайн (Фризенбихлер, 70).


"Эвертон" – "Аполлон" - 2:2

Голы: Сардинеро, 12 - 0:1, Руни, 21 - 1:1, Влашич, 66 - 2:1, Юсте, 88 - 2:2.

"Эвертон": Пикфорд, Холгейт, Бейнс, Кенни, Уильямс, Гуйе (Влашич, 46), Шнайдерлин, Сигурдссон, Дэвис (Классен, 67), Руни, Сандро Рамирес (Кэлверт-Льюин, 67).

"Аполлон": Вале, Юсте, Василиу (Селайя, 83), Роберж, Алеф, Сачетти (Жандер, 77), Яколиш (Шембри, 61), Аллан, Жоау Педру, Сардинеро, Маглица.

Удаление: Роберж (86).


"Лион" – "Аталанта" - 1:1

Голы: Траоре, 45 - 1:0, Гомес, 57 - 1:1.

"Лион": Антони Лопеш, Марсело, Менди, Тете, Морель, Ауар (Депай, 70), Ндомбеле, Траоре (Корне, 85), Тузар, Фекир, Диас (Маолида, 70).

"Аталанта": Бериша, Кальдара, Паломино, Хатебур, Масьелло, Фройлер, Спинаццола, Гомес, Кристанте (Кастань, 46), де Рон, Петанья (Иличич, 62).


"Шериф" – "Копенгаген" - 0:0

"Шериф": Микулич, Посмак, Кулушич, Кристиано, Раку, Антон (де Нойер, 63), Брезовец (Бадибанга, 81), Маседа, Кендыш, Сушич, Мугоша (Домашкан, 71).

"Копенгаген": Ольсен, Вавро, Бенгтссон, Анкерсен, Люфтнер, Куск (Бойлесен, 69), Квист, Зека, Вербич (Матич, 83), Сотериу, Пушич (Фальк, 45).

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