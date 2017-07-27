Лига Европы. "Фенербахче", "Судува" и АЕК побеждают, ПСВ неожиданно проиграл
Завершились еще несколько первых матчей третьего квалификационного раунда Лиги Европы. ПСВ на своем поле сенсационно проиграл хорватскому "Осиеку". Также стоит отметить победы "Фенербахче" и кипрского АЕКа.
АЕК (Греция) - "Динамо" (Минск, Беларусь) - 2:0 (1:0)
Голы: Тете, 42 - 1:0, Хевел, 70 - 2:0
АИК (Швеция) - "Брага" (Португалия) - 1:1 (1:1)
Голы: Силва, 11 - 0:1, Синдгрен, 18 (с пенальти) - 1:1
"Остерсундс" (Швеция) - "Фола" (Люксембург) - 1:0 (0:0)
Гол: Бачиру, 50 - 1:0
ПСВ (Голландия) - "Осиек" (Хорватия) - 0:1 (0:0)
Гол: Баришич, 57 (с пенальти) - 0:1
"Штурм" (Австрия) - "Фенербахче" (Турция) - 1:2 (1:2)
Голы: Хирландер, 10 - 1:0, Марешич, 29 (автогол) - 1:1, Нойштедтер, 35 - 1:2
"Судува" (Литва) - "Сьон" (Швейцария) - 3:0 (2:0)
Голы: Феррейра, 3 (автогол) - 1:0, Янусаускас, 9 - 2:0, Лаукземис, 90 - 3:0
"Утрехт" (Голландия) - "Лех" (Польша) - 0:0
Не пропустите: "Млада Болеслав", "Тракай" и "Маккаби" побеждают в Лиге Европы. | http://soccernews.ru
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