Лига Европы: итоги 1-го тура

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Лига Европы: итоги 1-го тураРедакция SoccerNews подводит главные итоги первого тура группового раунда Лиги Европы сезона 2017/2018.

"Зенит" начинает с разгрома

Главная надежда российского болельщика в Лиге Европы питерский "Зенит" в рамках первого тура отправился в Македонию протестировать местных любимцев "Вардар". Естественно, "сине-бело-голубые" являлись явным фаворитом, но так как матч был выездным, все же небольшие опасения были.

В общем-то, долго переживать своих болельщиков "зенитчики" не заставили, забив быстрый гол усилиями Кокорина. А уже к перерыву исход поединка уже был делом решенным. Счет 3:0 – заслуга Дзюбы и все того же Кокорина. На этом россияне не остановились, решив еще улучшить статистику забитых мячей. Не хотели уходить поле без гола Иванович и Ригани, засветив на табло прекрасного стадиона знаменитые 5:0.

Таким образом, "Зенит" легко справляется с действующим чемпионом Македонии, но уже в следующих матчах питерцам придется гораздо больше попотеть, чтобы справится с более сильным "Русенборгом" и "Реал Сосьедад".

Справедливые нули

В первом же туре московский "Локомотив" пришлось столкнуться с самой сильной командой своей подгруппы датским "Копенгагеном". По мнению многих специалистов, именно между этими коллективами развернется борьба за первое место, потому как при всем уважении, молдавский "Шериф" и чешский "Злин" по своему статусу и близко не дотягивают до скандинавов и россиян.

Практически весь матч команды провели в бескомпромиссной борьбе, что, собственно, и отражает счет на табло. С учетом того, что "железнодорожники" играли в Дании, результат больше устраивает их, потому как именно на родном стадионе датские "львы" опасны, как негде больше. Также стоит отметить, что и во второй паре квартета "F" также была зафиксирована нулевая ничья.

Убойные пять минут от "Динамо"

Главный фаворит группы "В" киевское "Динамо" в рамках первого тура принимала малоизвестный, но очень крепкий коллектив из Албании "Шкендербеу". Показывая ничем не примечательный футбол, представителям города Корча удалось потрепать нервы украинцам. Пока "бело-синие" транжирили голевые моменты в первом тайме, один из немногочисленных выпадов "снежных волков" завершился взятием ворот Максима Коваля.

Несложно представить, слова какого содержание подбирал в перерыве Александр Хацкевич, чтобы достучаться до своих подопечных. Хотя это уже не важно, ведь главное, что на второй тайм киевляне вышли совсем другими. Первые пять минут второй половины встречи и решили исход. Сначала Сидорчук дальним ударом расстрелял "девятку" датских ворот, затем Жуниор Мораес замкнул прострел Гонсалеса. После такого ударного начала "динамовцы" почувствовали себя гораздо увереннее, а после гола с пенальти Мбокани уже просто докатали поединок до финального свистка.

"Эвертон" разбит "Аталантой"

Безусловно, одной из самых громких вывесок прошедшего игрового дня Лиги Европы была встреча между итальянской "Аталантой" и английским "Эвертоном". Но, к сожалению, зрелище в этом поединке показала только одна команда. Соскучившись за еврокубками после 26-летнего перерыва, провинциалы уничтожили мерсисайдский клуб еще в первом тайме. Из 26-й минуты по 44-ю подопечные Джан Пьеро Гасперини трижды расписались в воротах Мартена Стекеленбурга.

Очень часто английские клубы пренебрежительно относятся к Лиге Европы, а особенно матчам группового раунда. Но по стартовому "ирисок" этого нельзя сказать, поэтому оправданий быть не может. Рональд Куман применил ротацию, но всего на нескольких позициях. Хотя даже с заменами подбор игроков представителя АПЛ намного сильнее, чем у итальянской команды.

Фантастическая поддержка "Кельна" и победа "Арсенала"

Матч "Арсенала" и "Кельна" закрывал первый тур группового раунда Лиги Европы. Обе команды давненько не выступали во втором по значимости евротурнире. Но если для англичан – это больше разочарование, потому как их место в Лиге чемпионов, то для немецкой команды – самое настоящее достижение.

Такой долгожданный праздник футбола не мог обойти стороной многочисленных поклонников "козлов", 20-тысячная армия которых приехала в Лондон, при том, что билетов на стадион в гостевой сектор было забронировано без малого три тысячи. Поединок пришлось перенести на час позже, чтобы лондонская полиция успела справиться с огромным количеством фанатов, которые без билета пытались пробраться на стадион. Благо, удалось избежать каких-то неприятных последствий, но все же тысяч десять немецких болельщиков таки оказались в чаше стадиона. Именно они создавали атмосферу на стадионе, неистово поддерживая своих любимцев, а когда мяча касался футболист "Арсенала" – через весь стадион доносился отрицательный гул и свист.

Фантастическая выездная поддержка помогла "Кельну" выиграть только первый тайм. Во втором "Арсенал" во многом благодаря индивидуальному мастерству отдельных исполнителей трижды расписался в воротах Тимо Хорна и добыл тяжелые, но важные три очка на старте своего еврокубкового пути.

"Ницца" и "Лацио" берут свое

Интересные команды свел жребий в группе "К", где выступает французская "Ницца" и итальянский "Лацио". Очные поединки этих двух коллективов, безусловно, обещают быть настоящим зрелищем, потому как обе команды играют в манере так называемого "фестивального" или, по-народному, бразильского футбола.

Что представители Лиги 1, что Серии А положили в свою копилку по три очка, но дались они им с разной степенью сложности. Подопечные Люсьена Фавра без проблем разделались с бельгийским "Зюлте-Варегем", ну а ребята Симоне Индзаги добыли волевую победу на голландским "Витессом".

"Милан" фестивалит в Австрии

Кроме "Зенита", отметки в пять забитых мячей достиг один из главных фаворитов Лиги Европы "Милан". Итальянский гранд серьезно пострадал от рук "Лацио" в крайнем матче чемпионата, поэтому, во чтоб это ни стало, ребята Винченцо Монтеллы стремились порадовать своих болельщиков. Главный тренер "россонери" выставил максимально атакующий стартовый состав, который с первых же минут принялся крушить венскую "Аустрию".

Уже к экватору первого тайма "Милан" вел с разницей в три мяча, а в начале второго окончательно закрыл лавку, забив еще два. Все, на что хватило вице-чемпиона Австрии, так это на гол престижа. Стоит отметить, что хет-триком отличился португальский форвард Андре Силва, которого в последнее время очень часто ругают в прессе.

Символическая сборная

Вратарь: Яго Эррерин ("Атлетик")

Защита: Хироки Сакаи ("Марсель"), Диего Льоренте ("Реал Сосьедад"), Том Петтерссон ("Эстерсунд"), Эдуард Соболь ("Славия")

Полузащита: Кристиан Нобоа ("Зенит"), Хакан Чалханоглу ("Милан"), Серхио Каналес ("Реал Сосьедад"), Александр Кокорин ("Зенит")

Нападение: Андре Силва ("Милан"), Марио Балотелли ("Ницца")

Богдан Архипенко

Также читайте! Лига чемпионов: итоги 1-го тура | http://soccernews.ru

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